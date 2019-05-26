رمضان الإمارات خير يعم المحتاجين

المصدر: دبي - البيان، أبوظبي - ماجدة ملاوي ووام

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ضمن نهجها الثابت في العطاء والعمل الإنساني الذي يعمّ كل محتاج أياً كان وأينما كان، وتجسيداً لقيم الشهر الفضيل في نشر الخير والتسامح، واصلت الإمارات ومؤسساتها مبادرات الإغاثة والعون للمحتاجين في مناطق مختلفة من العالم.

وبلغت حصيلة حملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا في اليوم الثاني، أمس، 34 مليون درهم. وتبرع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، بمبلغ 3 ملايين درهم، فيما تبرعت مؤسسة دبي العطاء بـ3 ملايين و670 ألفاً، ومؤسسة نور دبي بمليوني درهم، وحمد بن سهيل الخيلي بـ500 ألف درهم.

وأطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة في محافظات غزة. وسيستفيد من المرحلة الأولى من الحملة نحو 24 ألف أسرة محتاجة.

من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن 13.1 مليون شخص حول العالم استفادوا من مشاريعها للرعاية الصحية ومكافحة المرض في عام 2018، فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق خلال العام على هذا المحور نحو 313 مليون درهم .

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