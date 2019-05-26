عبد العزيز النعيمي: يوم زايد للعمل الإنساني سيبقى رمزاً لعمل الخير

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، سيبقى دوماً رمزاً لعمل الخير والعطاء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال، في كلمة له بمناسبة يوم «زايد للعمل الإنساني»، إن الأعمال الإنسانية والخيرية التي عُرف بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الإمارات، وامتدت إلى بقاع الأرض كافة، جعلت منه الشخصية الإنسانية العالمية، لدوره الكبير في مساعدة مئات الملايين من شعوب العالم، ووقوفه إلى جانب الفقراء والمحتاجين للعيش بكرامة، من خلال تمسكه بنهج العطاء والعمل الإنساني وفعل الخير.

وأضاف: «أن مبادئ ونهج الشيخ زايد انبثقت من خلال إيمانه الصادق والنبيل بقيم الإنسانية، وهذه مسيرة نفتخر بها نحن أبناء الإمارات، وتاريخ ناصع لدولتنا الحبيبة التي حققت إنجازات عظيمة على صعيد العمل الإنساني، من خلال المساعدات التي تقدمها للبلدان والشعوب كافة».

وأشار إلى أن «يوم زايد للعمل الإنساني مسيرة عزيزة على قلوبنا، لأن زايد الخير، رحمه الله، نذر نفسه لخدمة المواطن وتطلعاته وبناء وطن العز والكرامة والعطاء والخير، وعلينا نحن أبناء زايد أن نخلّد ذكراه عرفاناً لدوره في تأسيس مسيرة العمل الإنساني».