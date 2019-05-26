مدير جامعة محمد بن راشد للطب: نستذكر بكل فخر عطاء زايد

المصدر: دبي ـ وام

أكد الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها وبكل فخر دور وعطاء الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء وتعزيز السمعة المرموقة والمكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول عطاء وسخاء في مجال تقديم المنح والمساعدات الإنسانية الخارجية والتي لعبت دوراً محورياً في تمكين قائمة طويلة من الأمم والشعوب من النجاح في التصدي للعديد من التحديات التي واجهتها.

ولفت في تصريح له اليوم بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف الـ19 من رمضان من كل عام - إلى أن الجامعة تسير في مناهجها وبرامجها على خطى الوالد القائد المغفور له الشيخ زايد، حيث تزرع في طلابها وكادرها الأكاديمي قيماً عميقة اشتقت من مسيرة وإرث الوالد القائد ومبادراته الإنسانية وسمو أخلاقه الرفيعة، حيث حددت الجامعة قيماً واضحة لاتباعها من قبل طلابها، أبرزها العطاء التي تشكل ركيزة أساسية في العمل الطبي الذي يحتاج بدوره إلى الكثير من الإنسانية، وبالتالي فإننا في الجامعة حريصون على تنشئة الإنسان قبل الطبيب لأن القيم الإنسانية التي ورثناها من الوالد القائد تشكل منارة للأجيال القادمة.