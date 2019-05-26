«بلدية أبوظبي»: ذكرى زايد خالدة في ضمير الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، سيبقى منارة الخير والعطاء والعمل الإنساني في العالم أجمع.. وستبقى ذكراه خالدة في ضمير الإنسانية.. وفي سجل الشرف كرائد كبير في مجال الأعمال الإنسانية ليس على صعيد الوطن والعالمين العربي والإسلامي فحسب بل وفي كل بقعة من بقاع العالم.

وقال إن من أجمل فضائل وشمائل المؤسس زايد أنه غرس في أخلاق أبنائه وأنجاله وشعب الإمارات قيم الخير والسخاء والعطاء حتى أصبحت الإمارات نبراساً تشع منه أنوار الخير والعطاء ونجدة الشعوب ومساعدة الفقراء ومد يد العون للمستضعفين في كل أنحاء الأرض.

وأضاف إن أعظم النعم التي أنعم الله بها على شعب الإمارات هو أن وهبه قادة تنبع من قلوبهم أنهار الخير والعطاء على الشعب وعلى كل إنسان محتاج وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.