الأمين العام لـ«آل مكتوم الخيرية»: يوم الوفاء والولاء

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، محمد عبيد بن غنام أن يوم زايد للعمل الإنساني هو يوم الوفاء والولاء لمبادئ أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجها قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الأصيل، ويعتبر هذا اليوم يوم فخر بإنجازات عصرية كانت ولا تزال عنواناً لريادة الإمارات وتصدرها التقارير العالمية لأكبر الجهات المانحة المساعدات الخيرية حول العالم للعام الخامس على التوالي.

وأضاف أن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعد رمزاً وأيقونة للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي، بما ترك من بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، وبما وضعه من أسس وثوابت عمقت البعد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية، ورسخت من صورتها في الخارج بوصفها عنواناً للعطاء الإنساني.

وقال بن غنام: لقد أرسى زايد الخير اسم الإمارات عالياً في مجال العمل الإنساني والتنموي وممارسات العطاء وعمل الخير، إذ بادر رحمه الله لتقديم يد العون للشعوب المحتاجة في مختلف مناطق العالم، وحرص على المساهمة في تحسين حياة المجتمعات التي تعاني المصاعب الاقتصادية والتنموية عبر مبادرات خيرية وإنسانية.