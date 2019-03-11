رسالتنا عالمية لإيصال أصحاب الهمم فوق القمم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات أُسّست على مبادئ تمكين أصحاب الهمم، وقطعت شوطاً في تسريع دمجهم، فمنهم نستلهم قوة الإرادة والمثابرة، وصولاً إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أعمال «خلوة الهمم» التي عُقدت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أُسّست على مبادئ تمكين أصحاب الهمم، وقطعت شوطاً في تسريع دمجهم، وهي ماضية في مسيرة تهيئة الفرص لهم، ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية في الدولة.

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