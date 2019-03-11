أحمد جلفار: تجاوزت النمط التقليدي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن خلوة الهمم تأتي في سياق حرص القيادة على توفير بيئة ممكَّنة وداعمة ودامجة لأصحاب الهمم، تعترف بحقوقهم باعتبارهم شريحة أساسية في المجتمع، وتوفر لهم الأدوات والتسهيلات ليتمتعوا بهذه الحقوق.

وقال جلفار إن المحاور التي بحثتها خلوة الهمم تجاوزت النمط التقليدي في توفير خدمات أصحاب الهمم وحماية حقوقهم، بل أخذت النقاش إلى أبعاد جديدة، تبحث في ضرورة استثمار قدرات أصحاب الهمم في بناء التنمية، شأنهم في ذلك شأن كل الفئات المجتمعية، سواء من خلال التمثيل الدولي أو في البعد الثقافي والفني والإعلامي، وبطبيعة الحال في المحور الرياضي، فمن حق المبدعين منهم أن يجدوا الدعم اللازم حتى يصلوا إلى أفضل الإنجازات في المجالات التي يتميزون بها، وأن يسهموا في رفع اسم الدولة في المحافل العالمية.

وقال جلفار إن الخلوة بحثت التحديات والطموحات التي سيُطرح لها خطة طريق واضحة، لتصبح واقعاً من خلال مبادرات نوعية وحلول عملية متكاملة.