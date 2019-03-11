محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نستلهم من أصحاب الهمم قوة الإرادة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات أُسّست على مبادئ تمكين أصحاب الهمم، وقطعت شوطاً في تسريع دمجهم، فمنهم نستلهم قوة الإرادة والمثابرة، وصولاً إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أعمال «خلوة الهمم» التي عُقدت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أُسّست على مبادئ تمكين أصحاب الهمم، وقطعت شوطاً في تسريع دمجهم، وهي ماضية في مسيرة تهيئة الفرص لهم، ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية في الدولة.

وقال سموه: «شاركت وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بحضور أصحاب الهمم، في جلسات (خلوة الهمم)، ووقّعنا على وثيقة خلوة أصحاب الهمم، واستقبلنا شعلة الأمل، ضمن التحضير لفعاليات الأولمبياد الخاص، وأعلنّا عن مبادرات لتعزيز مسيرة الدمج والتمكين لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً».

وأضاف سموه: «خلوة الهمم كانت بمشاركة أصحاب الهمم أنفسهم، ليخرجوا بأفكار ومبادرات لهم، وينفذوها بأنفسهم، ونحن وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية نقدم لهم كامل الدعم».

وقال سموه: «سندعم أصحاب الهمم بالمبادرات والتشريعات والسياسات، والهدف إيصال أصحاب الهمم فوق القمم، فهم أصحاب همم عالية، وطموحات كبيرة، وإرادة قوية».

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «استقبلت اليوم (أمس) وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شعلة الأمل الخاصة بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، تستقبل العاصمة 7 آلاف مشارك من 170 دولة في الأولمبياد الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، مرحباً بالعالم في دولة الإمارات».

وتابع سموه: «كما شاركت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في خلوة ضمّت الوزراء والمسؤولين مع أصحاب الهمم، 31 مبادرة وبرنامج وطني في الصحة والتعليم والثقافة وجودة الحياة والرياضة، وإشراكهم في السلك الدبلوماسي، وتأمين صحي شامل خاص بهم، ودمجهم في الأندية الرياضية العامة».

كما دوّن سموه: «أصحاب الهمم نستلهم منهم عزيمتنا، ونجدد من خلالهم إرادتنا، ونشركهم في مسيرتنا، ونشاركهم في جميع مناحي حياتنا، وبهم ومعهم نستكمل بناء دولتنا». وتأتي خلوة الهمم في إطار تعزيز تمكين أصحاب الهمم وحشد الجهود والطاقات لدعمهم في جميع البرامج والقطاعات الوطنية، إذ خصّصت الخلوة 8 محاور رئيسة، هي: الرياضة، وجودة الحياة، والتعليم والعمل، والتمثيل الدولي، والصحة، والثقافة، واستشراف الخدمات، والإعلام، وشارك في الخلوة أصحاب السمو ومعالي الوزراء وشخصيات وطنية، إلى جانب حضور عدد من أصحاب الهمم والمختصين في المجالات الاجتماعية.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تنظيم الأولمبياد الخاص يمثل دافعاً إلى مواصلة النجاح في مختلف المجالات. وقال: «نحن على ثقة بأنه سيكون حدثاً استثنائياً ومميزاً بتميز أصحاب الهمم وبإرادتهم وهمتهم».

وأضاف سموه: «الألعاب العالمية أكثر من مجرد حدث رياضي على مستوى عالمي، فهي لنا حافز لتقديم المزيد من الإمكانيات والخطوات لدمج أصحاب الهمم في مجتمعنا وفي المنطقة والعالم أجمع، وثقتنا بأصحاب الهمم عالية بعلو همتهم، فمنهم نستلهم قوة الإرادة والمثابرة، وصولاً إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الوطنية».

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، وتؤكد هذه الخلوة هذا الأمر، وترسل رسالة إنسانية من الإمارات إلى كل العالم لما تحمله من معانٍ سامية في المسؤولية المجتمعية المشتركة.

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة نشرها حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «شاركت مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في خلوة أصحاب الهمم، رسالتنا عالمية لحشد الجهود في تمكين أصحاب الهمم، المجتمع لا يكتمل بناؤه ونجاحه إلا بمساهمة جميع أفراده، وأصحاب الهمم لبنة أساسية فيه، هم أصحاب إرادة وعزيمة وعطاء، ننشد لهم واقعاً أفضل ومستقبلاً أجمل».

كما دوّن سموه: «ببالغ الاعتزاز، تسلمت وأخي محمد بن راشد اليوم شعلة «الأمل» للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي، حدث رياضي عالمي يحتضنه الوطن، أرض السلام والمحبة والتآلف، الأوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بلا حدود».

وأُعلن في نهاية الخلوة عن اعتماد أكثر من 31 مبادرة وبرنامجاً وطنياً ضمنها تدعم مستقبل أصحاب الهمم وتمكّن من تفاعلهم في مختلف القطاعات، إذ قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعلنّا عن 31 مبادرة ضمن مسؤوليتنا الوطنية لتكثيف الجهود وحشد الطاقات، من أجل مستقبل أصحاب الهمم، وهو التزام ماضون فيه لتهيئة الفرص لهم».

كما وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن أعمال الخلوة على «وثيقة خلوة الهمم»، لتأكيد أهمية الخلوة ومخرجاتها، وجدية العزم على الاستمرار في مسيرة الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم.

وجاء نص الوثيقة: «أصحاب الهمم لهم مكانة خاصة في قلب نسيجنا المجتمعي، نتعلم منهم عزيمة الإرادة، ونستلهم منهم صنع المستحيل، ونفخر بإنجازاتهم في مسيرة التنمية، مستقبل أصحاب الهمم ورعايتهم ورفع سقف مشاركتهم مسؤولية وطنية مشتركة، وخلوة أصحاب الهمم هي رسالة تمكين وتحفيز لمستقبل أفضل يلبي تطلعاتهم».

وتسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شعلة الأمل ضمن أعمال خلوة الهمم، وذلك ضمن احتفالات مرور الشعلة بمختلف إمارات الدولة، وبالتزامن مع فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي تحتضنها الدولة كحدث عالمي يحتفي برياضة الإمارات بشكل عام، ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي تأكيد للمكانة العالية التي تبوأتها الدولة على صعيد استضافة الفعاليات والمناسبات الكبرى عالمياً، وفي مختلف الميادين والقطاعات، إلى جانب الاهتمام المتعاظم بأصحاب الهمم ورعايتهم من قبل أطياف المجتمع كافة، وتقديم كل التسهيلات لهم لدمجهم وتطوير مواهبهم وتمكينهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، إن «الأولمبياد الخاص يعكس ثقة العالم بالإمارات كعاصمة للتسامح والانسجام، ووجهة للرياضيين والمبدعين، وسيكون حدثاً إماراتياً استثنائياً تنعكس تأثيراته حول العالم».

حضر الخلوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.