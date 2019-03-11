هزاع بن زايد: صرح حضاري ينضم لقائمة المعالم العريقة بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بـ«قصر الوطن»، وأكد أنه صرح حضاري ينضم إلى قائمة المعالم العريقة في الدولة، ووجهة جديدة رائعة تحتضنها العاصمة أبوظبي.

وقال سموه إن افتتاح «قصر الوطن»، بالتزامن مع خلوة الهمم، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يزيد الحدث تألقاً وبهاءً، ويلقي ضوءاً ساطعاً على مسيرة النهضة الحضارية في الإمارات.