محمد بن زايد: بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية هدف استراتيجي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية سيظل هدفاً استراتيجياً.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، في ختام فعالياته، وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، واطلع على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن.

من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة.

وبحث سموه والرئيس الضيف علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومقومات وفرص تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.





لمتابعة التفاصيل اقرأ: