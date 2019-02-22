الكشف عن 4 منتجات عسكرية متطورة في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

قال فهد محمد المهيري المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الإمارات للصناعات العسكرية «إديك»، إن الشركة كشفت خلال معرض «آيدكس 2019» عن 4 منتجات جديدة ومتطورة، وهي آلية نمر عجبانA447 من نمر للسيارات وأنظمة التوجيه فائق الدقة MK84 من بارج دينامكس، وذخيرة 40 ملم فائقة السرعة من بارج للذخائر، إضافة إلى بندقية قناصة سي اس آر 50 من كراكال.

وأضاف المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال معرض آيدكس: إن مشاركة «إديك» شريكاً استراتيجياً لأحد أكبر المعارض الدفاعية عالمياً تأتي للمرة الثالثة على التوالي بجناح يعد الأكبر، يقدم أحدث الابتكارات والتقنيات في الصناعات الدفاعية والأمنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على قدرات الإمارات المبتكرة والمتطورة في الصناعات العسكرية.

ولفت إلى أن «إديك» عملت على توحيد الجهود والقدرات تحت مظلة واحدة لخلق كيان صناعي قوي ذات كفاءة عالية وقادر على المنافسة عالمياً، حيث نجحنا في جمع إمكانيات 16 شركة مختلفة في شركة واحدة «إديك»، إذ قمنا بتقسيم عمل مجالات الشركة إلى 13 مجالاً، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك قدرات وخبرات كبيرة في المجالات العسكرية الخاصة بالصناعات الدفاعية وهي الصيانة والإصلاح والعمرة والصيانة البرية والجوية ومؤخراً البحرية من خلال شركة أبوظبي لبناء السفن.

ونوه المهيري بأن تشجيع القيادة الرشيدة المستمر لتنمية إمكانياتنا البشرية والتقنية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وتطويرها من أجل تحقيق تقدم عالمي في مجال الصناعة العسكرية بالإضافة إلى جذب المزيد من المواطنين الإماراتيين للعمل في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن أكثر من 90% من منتجات الشركة يتم التعاقد عليها من قبل القوات المسلحة الإماراتية لما تتمتع به منتجاتنا من كفاءة عالية ودقة كبيرة وأسعار تنافسية مقارنة مع نفس المنتج من الشركات العالمية المنافسة، مشيراً إلى أن المنتج العسكري الإماراتي يحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية، والذي من شأنه تعزيز عمليات التطوير المستمرة للمنتجات بما يتوافق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

استخدام

ولفت المهيري إلى أن منتجات «إديك» مصدر للفخر والاعتزاز كونها قادرة على تلبية احتياجات المستخدم النهائي، مشيراً إلى أن «بارج دينامكس» أطلقت العديد من المنتجات المهمة منها أنظمة التوجيه فائقة الدقة مثل «الطارق» و«سجيل»، ويتم استخدامها من قبل القوات المسلحة الإماراتية.

وأوضح أن أحد أهم الأسباب التي ساعدت الشركة ومنتجاتها أن تصبح قادرة على دخول الأسواق العالمية هو جودة المنتجات الاستثنائية وتقديم الأفضل للعميل، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل ساعدتنا على أن نتمكن من تصدير منتجاتنا مثل «سيارات نمر» التي يتم تصديرها منذ فترة ومع وضوح متطلبات وحاجات الأسواق نقوم بتصميم وتعديل المنتج وفقاً لحاجات كل عميل وكذلك في «كراكال»، إذ شاركنا في أكثر من مناقصة حول العالم ونجحنا في أن نقدم أفضل سعر مع جودة تقنية عالية ونحن ننتظر اليوم إبرام عدد من الصفقات الكبيرة عالمياً.

وحول استحواذات الشركة قال المهيري: لدينا تواجد جيد على الساحة الدولية حيث استحوذنا على شركة «ميركل الألمانية» مما ساعدنا على تطوير قدراتنا وتقديم منتجات تلبي احتياجات القوات المسلحة الألمانية حيث نجحنا في الفوز بعدد من المناقصات في ألمانيا.

وأضاف أن الشركة لديها مصنعان لـ«نمر» و«كراكال» في الجزائر بالإضافة إلى استحواذ الشركة العام الماضي على «مانوران الفرنسية»، مشيراً إلى أن هذه الاستحواذات تمثل فرصاً تقوم من خلالها الشركة بتطوير تواجدها وقدراتها دولياً بالإضافة إلى تبادل الخبرات.

جودة تقنية عالية

قال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الإمارات للصناعات العسكرية إن «إديك» تمتلك منتجات عديدة بجودة تقنية عالية وبأسعار تنافسية وهذا يعد جزءاً من التقدم الذي حققناه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن «سجيل» يعد منتجاً مختلفاً ينافس بذاته سواء من حيث السعر أو الدقة أو القدرات أو مسافة الإطلاق حيث تستخدمه قواتنا المسلحة مما يؤكد للسوق العالمي قدرتنا على تقديم حلول متكاملة، إذ إن تقديم منتج جديد وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون متوافقاً مع عدد من الأنظمة وقادر على تحقيق الأهداف.