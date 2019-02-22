«آيدكس2019» .. إشادات متعددة الجنسيات بنجاح المعرض

المصدر: أبوظبي – عبد الحي محمد ورامي سميح

أشاد مسؤولون في شركات دفاعية وعسكرية عربية وعالمية بنجاح دورة اليوبيل الفضي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» مؤكدين أن الدورة الحالية هي الأضخم والأكبر من نوعها، وشددوا على أن المعرض يشكل منصة مثالية لتعزيز الصورة الحضارية المشرقة للإمارات، ودعم تقدمها التكنولوجي وتركيزها على قيم السلم والأمن والاستقرار والتعاون والانفتاح والتسامح، إضافة إلى إبراز التطور الكبير في الصناعات الدفاعية الإماراتية. وأكد المسؤولون الأجانب والعرب، الذين استطلعت «البيان» آراءهم، أن نجاح المعرض في دورة هذا العام يشكل نجاحاً جديداً في جهود دولة الإمارات الدؤوبة التي امتدت على مدى 25 عاماً منذ دورته الأولى التي انطلقت في فبراير 1993.

مشاركة

وأكد المهندس أيمن مشوقة، المدير العام لشركة «جدارا» الأردنية للمعدات والأنظمة الدفاعية، أن «آيدكس» وأحد من أهم المعارض في العالم، حيث تحرص الشركة على المشاركة به كل دورة انعقاد، موضحاً أن بداية المشاركة كانت بمساحة 12 متراً وصلت الآن إلى أكثر من 150 متراً نعرض خلالها كل المنتجات والأنظمة الدفاعية التي ننتجها. وأثنى مشوقة على التنظيم الإماراتي للمعرض مشيراً إلى انه كان بمثابة منصة ناجحة لكل الشركات والمؤسسات المشاركة لعمل صفقات واتفاقيات ضخمة مع كل الجهات المشاركة من جميع أنحاء العالم.

بوابة

وشدد سليتون مايير، مدير العلاقات الإعلامية بشركة «هاريس» الأمريكية لحلول وأنظمة الدفاع التكنولوجية، ان معرض «آيدكس» حقق نجاحاً كبيراً في دورة هذا العام مع توافد الآلاف من الزائرين من حول العالم للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في الصناعات العسكرية والدفاعية.

وأضاف مايير أن شركته تحرص بشكل دائم على المشاركة في معرض آيدكس الذي يقام في دولة الإمارات التي تعد بوابتنا الرئيسة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وهو ما دفع الشركة إلى افتتاح مقر لها في العاصمة الإماراتية لتوسيع وزيادة أعمالها والتفاعل مع الشركات والأجهزة الحكومية في المنطقة بهدف توفير أنظمة متطورة وحلول للتحديات الصعبة والمهام الحرجة التي تواجه العملاء.

وأوضح مايير أن الشركة تحرص من خلال مشاركتها في المعرض على التواصل مع زبائنها من منطقة الشرق الأوسط التي تعد من المناطق الهامة بالنسبة للشركة ولا سيما أن هناك الكثير من الدول تقوم بتحديث أنظمتها الدفاعية من ناحية القيادة والسيطرة والاتصالات والتحكم، وبالتالي كان ذلك هدفنا الرئيس من المشاركة في معرض «آيدكس 2019» الذي نعده منصة تجمع كل الشركات والمؤسسات من كل أنحاء العالم.

حلول

وذكر طلال الكامل نائب رئيس إدارة العملاء والحسابات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «كولينز أيرسبايس» الأمريكية العاملة في الحلول الذكية والمتطورة في قطاع الطيران والدفاع، أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» يعد منصة ضخمة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تميزت بحضور قوي من كل أنحاء العالم.

وأضاف الكامل أن دورة المعرض هذا العام تميزت بوجود شركات متنوعة من عدة دول حول العالم وهو ما أتاح عقد صفقات ضخمة وعزز علاقات الشراكات والتعاون مع شركات عالمية كبري، موضحاً أن الشركة تعتبر إلى البوابة الرئيسية لها من أجل زيادة تعزيز تواجدها ومعاملاتها في المنطقة وتقديم قيمة أعلى للعملاء.

وأضاف الكامل ان الشركة تسعى من خلال تواجدها في الإمارات إلى وضع استراتيجية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع التركيز على تحقيق نمو جديد، وتحقيق الشراكات الإقليمية التي تعد من الجوانب الهامة في خطتنا الاستراتيجية لدعم وتطوير فرص أعمال جديدة وناشئة في المنطقة.

صفقات

وأكد اللواء الركن المتقاعد محمد فرغلي، مدير مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، ان معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» كان منصة هامة لكل الشركات العسكرية والدفاعية في المنطقة لعقد صفقات ضخمة مع دول ومؤسسات وشركات من كل أنحاء العالم.

وأضاف فرغلي أن الأردن يشارك في المعرض كل دورة من منطلق أهميته كونه من أكبر المنصات في العالم التي تضم كل الشركات والمؤسسات الدفاعية والعسكرية، مؤكداً أن نجاح المعرض هذا العام يعد بمثابة نجاح جديد يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات.

مشاركة

اتفق مع الآراء السابقة إبراهيم على محمد البلوشي، المدير العام للشركة العمانية لإنتاج الذخائر، مشيراً إلى ان معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» هو حدث ضخم بارز في المنطقة يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية. وأضاف البلوشي ان هذه هي أول مشاركة رسمية للشركة العمانية لإنتاج الذخائر في معرض «آيدكس»، حيث عملت الشركة من خلال مشاركتها في دورة المعرض هذا العام على البحث عن الاتفاقات مع الشركات العالمية في أعمال التزويد والإسناد الفني والتجاري والاستشارات الفنية المختلفة.

منصة

وأكد جوليان دونالد المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بي أيه إي» سيستمز البريطانية، إن الشركة فخورة بحضورها القوي في المعرض لدورة هذا العام لا سيما وانه يُعد منصة ملائمة لنا لبناء شراكات وعلاقات دائمة في الشرق الأوسط.

وذكر أرم فورك رئيس التسويق والمبيعات في شركة هينسولت الألمانية أن شركته فوجئت بضخامة معرض آيدكس، حيث يفوق جميع المعارض الأوربية ويستحوذ على المكانة الأولى عالميا بلا منافس حقيقي سواء من حيث عدد الزوار أو المعدات المعروضة.

ونوه إلى أن شركته التي تمثل استثماراً مشتركاً بين مستثمرين ألمانيين وبريطانيين وفرنسيين وجنوب أفريقيا استفادت كثيراً من المعرض، حيث عقدت صفقات ممتازة كما تعرفت عن كثب على شركات كثيرة منها شركات منافسة وتعرفت على أحدث التكنولوجيا في قطاع التسليح.

وقال جف ليثبردج مدير المبيعات في شركة سبافكس البريطانية العالمية المعرض ممتاز للغاية، وفوجئت بتزايد عدد الزوار إليه يوماً بعد الآخر ن حتى آخر اليوم كنا نتوقع عدد زوار أقل لكن العكس ما حدث، حيث أن عدد زواره فاق أي معرض في العالم، ونجحنا في التعرف على زبائن كثيرين جداً خاصة في دولة الإمارات والمنطقة ولنا عقود مع القوات المسلحة الإماراتية وراغبون في ترسي وجودنا في الإمارات ونتخذها بوابة لتواجدنا في منطقة الخليج.

وذكر لوتشينو بيتييو مدير شركة بلاستيك يارنار الإيطالية أن معرض آيدكس تميز بالشمول، حيث ضم شركات عاملة في كل القطاع العسكري سواء شركات تصنيع لطائرات أو آليات أو ملابس أو تقنيات أو مستلزمات للمعدات العسكرية وهذا عمل غير مسبوق لأنه بذلك جذب أنظار كل الدول الراغبة في تجهيز جيوشها، وضم المعرض أكثر من 1300 شركة من أكثر من 62 دولة في قارات العالم مما يجعله الأضخم على مستوى العالم.

تنوع

وذكر المهندس إبراهيم إسماعيل المدير التنفيذي للجناح السوداني في المعرض أن السودان نجحت في إبرام صفقات ممتازة لمشترين خلال المعرض وشملت عقوداً بذخائر صغيرة وقاذفاً وأسلحة أخرى، مشيراً إلى أن منتجات السودان تميزت بتميزها خاصة في المجال البري التي تلاءم المناطق الصحراوية. وأوضح أن المعرض أفاد السودان كثيراً، حيث أطلع على أحدث المعدات العسكرية وأحدثها وبخاصة المعدات الإماراتية التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأشاد اللواء أركان حرب توحيد توفيق، نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتنظيم الدقيق للمعرض، مشيراً إلى أن هذا التنظيم الرائع على مدار خمسة أيام فخر لكل عربي، ولفت إلى أن الهيئة حققت مكاسب كبيرة من مشاركتها في المعرض، حيث التقت بممثلي عشرات الشركات وتعرفت على احتياجاتهم بدقة وأكدت لهم إمكانية تلبيتها.

وأعرب عن إعجابه بالصناعة الدفاعية الإماراتية، مشيراً إلى أنها تفوقت على نفسها كما تفوقت على دول عربية عديدة، كما تشهد تطوراً ملحوظاً وتتميز بمواكبتها للتطورات التكنولوجية الهائلة في عالم التسليح. وأكد ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً بتنظيم معرضي آيدكس ونافدكس، مشيراً إلى تميزهما بالتنوع الكبير سواء بالأسلحة الدفاعية أو الأسلحة الجوية أو البحرية أو البرية، ما أدى إلى زيادة أعداد زوراه بشكل غير مسبوق.

أفضل المعارض العسكرية في العالم

أشادت دورا خوسيروف مسؤولة التسويق بمجموعة نافال الفرنسية أن المعرض كرس مكانته العالمية كواحد من أفضل المعارض العسكرية في العالم، لافتة إلى أنها فوجئت بالعدد الكبير من الزائرين وبالتطور الكبير في التقنية العسكرية خاصة في المجال البحري. وأشارت إلى أن مجموعتها نجحت في التعريف بأنشطتها للزائرين مشيرة إلى أنها تلقت اهتماماً كبيراً منهم بعملها ومنتجاتها.