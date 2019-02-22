محمد بن زايد: حريصون على بناء علاقات صداقة وتعاون تعزز مصلحة الشعوب وجودة الحياة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اهتمام دولة الإمارات بتوسيع علاقاتها وتنويعها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، مشيراً سموه إلى أن نهج الدولة يقوم على بناء علاقات صداقة وتعاون قوية وفاعلة تعزز مصلحة الشعوب وجودة الحياة لديها وتسهم في دفع التنمية والتطوير وتحقيق الاستقرار والأمان ومستقبل أفضل للدول والأجيال المقبلة.

مصالح

وبحث سموه والرئيس الضيف ــ خلال اللقاء ــ علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومقومات وفرص تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهمّ البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه أعرب الرئيس الأرجنتيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تنمية علاقاتها مع دولة الإمارات بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين، كما ثمَّن جهود الدولة ومبادراتها الإنسانية في نشر وتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين شعوب العالم كافة.

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين.

وحضره من الجانب الأرجنتيني خوريه فاوري وزير الخارجية والعبادة، وجوستافو اريباس المدير العام لوكالة الاستخبارات الفيدرالية، وفيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة.