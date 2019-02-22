20 ملياراً صفقات «أيدكس» و«نافدكس» في 5 أيام

المصدر: أبوظبي - مصطفي خليفة

اختتمت أمس في العاصمة أبوظبي فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، التي استمرت على مدار 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

تم الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والداخلية على مدار الأيام الخمسة للمعرضين خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز أبوظبي للمعارض، حيث بلغت صفقات القوات المسلحة 20.053 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس والأخير 402.7 مليون درهم توزعت على 7 شركات محلية و7 شركات عالمية.

وقد شهد حضور المؤتمر الصحفي كل من معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس، واللواء الركن طيار إسحاق البلوشي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2019، والعميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، والعقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، وسعيد بن خادم المنصوري مدير «آيدكس».

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس: «إن المعرضين حققا نجاحاً منقطع النظير كونهما شكّلا تظاهرة فريدة جمعت صُناع القرار ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الهام والحيوي من كافة أرجاء العالم، كما نشعر بالفخر باحتضان العاصمة أبوظبي هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والبحرية ما يعزز من المكانة المتقدمة والرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على خارطة الأمم».

تقدم

وأضاف معاليه: «أن التقدم العالي والملموس الذي تشهده الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية يتلاقى في صورة مشرفة نعتز بها مع توجيهات القيادة الحكيمة لتبني وصناعة المتغيرات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وسباق العصر نحو ريادة المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي خصوصاً في القطاعات الدفاعية والبحرية والأمنية».

ومن جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2019: «هناك اليوم على الساحة العالمية أسئلة ملحّة حول الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية وما الذي ستؤول إليه في المستقبل، وما هي أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تأتي استضافة وتنظيم هذه المنصة العالمية الرائدة لتجيب عن هذه التساؤلات وغيرها، واستعراض أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية».

تعاقد

وأعلن العميد ركن محمد خميس الحساني إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس والأخير للمعرض بلغت 267.6 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة مركز الملك عبدالله في الأردن لشراء قاذفات قتالية ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Rheinmetall Electronics الألمانية لتقديم خدمات الإسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح مديرية التدريب بقيمة 40.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية لتقديم خدمات الإسناد الفني لتوفير فنيين لإصلاح وصيانة راجمات صواريخ «الهاي مارس» لقيادة سلاح الصيانة بقيمة 33.9 مليون درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس التعاقد مع شركة Joint Stock الروسية لشراء ذخائر متنوعة لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 129.6 درهماً، والتعاقد مع شركة Inovex& Simulation السويسرية لتوفير الدعم والمساندة الفنية والتدريبية لأنظمة المشبهات للدبابة لوكليرك بقيمة 7.1 ملايين درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة CBRNergetics LTD البريطانية لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بقيمة 16.6 درهماً، والتعاقد مع شركة Cefasas الفرنسية لتوريد قطع الغيار والإصلاح والصيانة وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب على آليات «سيفا» بقيمة 25.8 مليون درهم.

أنظمة

وبدوره، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، إن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 135.1 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة IGG لشراء ذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية للمدفع الصيني AH4 بقيمة 30 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الفهد لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 16.5 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة الفتان لاستئجار حوض عائم لصالح القوات البحرية بقيمة 4.8 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة Emirates Shooting لرفع كفاءة الأهداف الخاطفة بقيمة 4.9 ملايين درهم. كما جرى التعاقد أيضاً مع شركة ترست لشراء عربات التحكم لصالح القوات البرية بقيمة 3.5 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة Three Dimension لمراكز اللياقة البدنية بقيمة 15.4 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Knowledge Point لتوفير كوادر بشرية متخصصة بقيمة 60 مليون درهم.

أدنيك

وعلق حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، قائلاً: «مما لا شك فيه أن «أدنيك» ساهمت كعهدها في تطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات ذات الأهمية وتجلى ذلك واضحاً في استضافة وتنظيم هذين المعرضين الكبيرين المميزين، حيث يُشار إليهما بالبنان من مختلف الشركات العارضة الدولية والإقليمية والمحلية كون أدنيك تستلهم جهودها من رؤى القيادة الرشيدة بما ينسجم مع خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030».

أوضح الظاهري أن الدورة الحالية للمعرضين تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض آيدكس، التي شهدت إقبالاً محلياً ودولياً من قبل الشركات العارضة والزوار مقارنة بالدورة السابقة، بدءاً من نسبة الحجوزات للدورة المقبلة في عام 2021 التي تجاوزت نسبة 70%، إذ تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى.

زوار

أوضح حميد مطر الظاهري أن عدد الزوار للمعرضين على مدار خمسة أيام، وصل عددهم إلى أكثر من 124.4 ألف زائر، وانتهاءً بتجاوز عدد ممثلي وسائل الإعلام الذين شاركوا في التغطية الإعلامية إلى 1213 إعلامياً، وبنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بالدورة الماضية من 42 دولة حول العالم.