«تاليس» تستثمر 7 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

طرحت مجموعة «تاليس» الفرنسية خلال معرض «آيدكس» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية وسبل توظيفها لخدمة الجيوش العالمية في مواجهة الهجمات.

وأكدت باسكال سوريس، نائب رئيس التنفيذي لشؤون التنمية الدولية في شركة تاليس في تصريحات لـ«البيان» أن الشركة تعمل منذ 45 عاماً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها لمسات بارزة في تطوير بعض الأنظمة المهمة في المجالات الدفاعية والمجالات غير الدفاعية، حيث تعمل مع القوات الجوية والبحرية والأرضية ونظم الإشارة، مشيرة إلى أن نحو 60% من أعمالها في دولة الإمارات في المجالات الدفاعية.

وأكدت أن الشركة تعمل على مواكبة خطى دولة الإمارات واستراتيجيتها في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المجموعة استثمرت نحو 7 مليارات يورو خلال الـ3 سنوات الماضية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وعن تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة المدنية، قالت باسكال سوريس «أبرز تحد هو أخلاقيات ومبادئ الاستخدام المنبثقة من القوانين المنظمة لهذه الأعمال، وهو أمر أصبح حديث الساعة»، مشيرة إلى أنها تعمل على متابعة اجتماعات الأسرة الدولية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للسير على الخطى الصحيحة واستشراف المستقبل في هذا الشق.

وبينت أن الشركة طورت العديد من النشاطات غير الدفاعية (المدنية) داخل دولة الإمارات والخاصة بنظام الإشارة والنقل وأنظمة الأمن السيبراني والنقل وأبرزها مترو دبي ومطار دبي، بالإضافة إلى القمر الصناعي الياه سات، ونظام عين الصقر للمراقبة، والقمر الصناعي الياه سات.

وأكدت التزام مجموعة «تاليس» بمقترحات الحكومة الفرنسية على المستوى العالمي، وتعمل على ابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستدامة والمجازة والقابلة للتوضيح، والتي تضع الإنسان وحاجاته في صلب اهتمامها.

وأوضحت أن مجموعة تاليس تعمل جاهدة لتعزيز الابتكار في مجالاتها الخمس وهي الفضاء والدفاع والاتصالات والأمن السيبراني والإلكتروني والنقل، وتركز على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث إنه أمر يعد موجوداً في الحمض النووي للمجموعة. وكشفت عن عزم تاليس شراء شركة جيمالتو وهي شركة ضخمة جداً لديها 15 ألف موظف الأمر الذي سيعزز تواجد تاليس في دولة الإمارات بشكل خاص وترفع من قوة تاليس في مجال الأمن الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى أنها سترفع عدد الموظفين داخل الدولة بعد شراء شركة جيمالتو من 300 موظف إلى 500 موظف.