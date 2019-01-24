حمدان بن محمد: الإمارات مركز عالمي للابتكار وصياغة المشهد الاقتصادي

في ملف البيان المخصص لــ "World Economic Forum" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

حمدان بن محمد: الإمارات مركز عالمي للابتكار والأعمال والعقول

وزراء ومسؤولون لـ«البيان»: دبي وجهة الاستثمار المستدام

مركز حمدان لمستقبل الاستثمار يطلق «قدرات 2030» في دافوس

هواوي تهدد بالانسحاب من دول تعوق عملها

موانئ دبي العالمية: الحرب التجارية تُعيق الاستثمارات قصيرة الأجل

«داماك» تعتزم استثمار 1.3 مليار دولار في عقارات لندن

300 مليار دولار سنوياً خسائر تأثيرات تغير المناخ عالمياً

دبي الأولى عربياً في التنافسية المستقبلية

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف" ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا