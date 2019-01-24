دبي الأولى عربياً في التنافسية المستقبلية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً على مؤشر التنافسية المستقبلية، وهو أحدث المؤشرات العالمية، ونشرته مجلة فوربس بالتزامن مع انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

ويقيس المؤشر كيفية تغلب المدن على ثورة الحراك المقبلة التي سوف تكون حيوية لقدرتها على النمو وجذب الأعمال والمواهب.

وطور هذا المؤشر منتدى أوليفر وايمان من أجل قياس مدى استعداد المدن للحراك المستقبلي واستغلاله كميزة إضافية في اقتصادها.

وحلّت دبي في المركز السادس عشر عالمياً بين 24 مدينة يتكون منها المؤشر، متفوقةً على مدن منها بوسطن وتورنتو وباريس ولوس انجلوس وزيوريخ وسيدني وحلّت سنغافورة وأمستردام وهلسنكي ولندن وشانغهاي في المراكز الخمسة الأولى من المؤشر.

ويحدد مؤشر التنافسية المستقبلية أفضل الممارسات والفرص التنموية الحقيقية للمدن التي تحتاج إلى تحديث وتطوير أساليب حركتها ونشاطها.

كما يقيس المؤشر الاستعداد المستقبلي والفاعلية الحالية للمدن عن طريق تحليل شبكات الحراك العامة والخاصة والسياسات والبنية التحتية للمدن.