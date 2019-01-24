300 مليار دولار سنوياً خسائر تأثيرات تغير المناخ عالمياً

المصدر: دافوس - وام

يشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ضمن الوفد الرسمي للدولة المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2019»، حيث يشارك في ملتقى «وضع إجراء تعاوني بشأن المخلفات البلاستيكية» الهادف إلى إنشاء مجموعة مركزة مؤلفة من قادة حكوميين ورجال أعمال وقادة مجتمع مدني من أجل مناقشة إنشاء شراكة عالمية بشأن المخلفات البلاستيكية.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات العالمية ينتهي المطاف سنوياً بـ6.4 ملايين طن من هذه النفايات في البيئة البحرية عالمياً، ما يهدد بفقدان التنوع البيولوجي لها بمعدل 1000 إلى 10 آلاف ضعف من معدل الانقراض الطبيعي.

وسيتناول الاجتماع مناقشات حول آليات العمل المستقبلية للمؤسسات الدولية والحكومات ومدى تفاعلها مع تبني الابتكارات الحديثة وإطلاق المبادرات التي من دورها تسريع أطر العمل من أجل حماية البيئة من هذا النوع من النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وما هي آليات المساءلة المطلوب اعتمادها لضمان تحقيق هذه الأهداف.

ويشارك معالي الدكتور الزيودي في فعاليات «منصة تسريع الاقتصاد الدائري» التي تم إطلاقها لأول مرة عام 2017 بهدف دعم القادة في القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز المشاريع التعاونية الرامية إلى تحقيق انتقال سلس إلى الاقتصاد الدائري، وسيعمل مع المشاركين في المنصة على تحديد التحديات الأساسية لهذا القطاع، وأهداف عام 2019.

كما يشارك في «التجمع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي: تجنب احترار الأرض»، الذي يتناول قضية ارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية، ما يهدد مستقبل الكوكب، حيث تبحث الجلسة إيجاد طرق جديدة للعمل على تغيير توجهات الحكومات والشركات والمنظمات والأفراد في قطاع البيئة، ومناقشة ما يمكن تحقيقه في قمة المناخ 2019 التي ستعقدها الأمم المتحدة.

لتسريع وتيرة التعاون بحلول 2020 بما ينسجم مع تحقيق أهداف عام 2030 و يشارك في اجتماع «اتفاق جديد من أجل الطبيعة» الذي يستهدف توضيح حجم الخسائر الاقتصادية التي يتسبب فيها تضرر وفقدان نظم التنوع البيولوجي عالمياً.

ووفقاً لتقرير المخاطر العالمي 2019 للمنتدى العالمي لفقد الطبيعة وتغير المناخ، يصل حجم الخسائر السنوية التي يسببها تضرر النظم البيئية والطبيعية والتنوع البيولوجي وتأثيرات تغير المناخ عالمياً إلى 300 مليار دولار سنوياً ويسعى الاجتماع إلى الخروج بجدول أعمال محدد وواضح للتعامل مع الطبيعة بهدف الحفاظ على استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي العالمي.

وسيناقش معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع عدد من القادة العالميين وصناع القرار والمختصين إشكالية النفايات الإلكترونية ضمن مشاركته في اجتماع متخصص حول النفايات الإلكترونية، وسيتناول الاجتماع النقاش حول كيفية تطبيق منظومة إنتاج واستهلاك مستدامين للإلكترونيات، وزيادة عمليات إعادة التدوير لهذا النوع من النفايات، ووفقاً لأحدث أبحاث الرصد المتخصصة يتوقع أن يصل حجم النفايات الإلكترونية عالمياً إلى 50 مليون طن متري بحلول 2021.

وسيشارك معالي الدكتور الزيودي في اجتماع عشاء متخصص حول نشر استخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً تحت اسم «الجغرافيا السياسة للطاقة المتجددة».