موانئ دبي العالمية: الحرب التجارية تُعيق الاستثمارات قصيرة الأجل

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت موانئ دبي العالمية إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُعيق الاستثمارات قصيرة الأجل، حيث أصبحت البنوك أكثر حذراً في اتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض والتمويل.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في مقابلة مع بلومبرغ على هامش مشاركته في منتدى دافوس: «في الوقت الذي لم يتأثر فيه قطاع البنية التحتية بقدر الصناعات الأخرى، فإن تداعيات الخلاف تؤثر على القرارات قصيرة الأجل» مؤكداً أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها تشهد نمواً في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأوضح أن موانئ دبي العالمية اقترضت نحو 3.5 مليارات دولار في أغسطس وسبتمبر 2018 وأنها تدفع زيادة سنوية في رواتب الموظفين في الصين بنسبة تبلغ 20 %.

وقال: إن التحديات التكنولوجية هي الهاجس الأكثر إلحاحاً، من حيث التأثير على المتاجر التي تبيع السلع المشحونة في أنحاء العالم وعلى سلسلة التوريد نفسها، بجانب مخاطر أن تصبح الابتكارات المكلفة عديمة الاستعمال في الغد.

وأبرز الرئيس التنفيذي أفريقيا كسوق نمو رئيسية، محدداً السنغال ورواندا وتنزانيا من بين أكثر المواقع جاذبية.

وأردف قائلاً: سيقتصر الاستثمار على الأسواق الأكثر استقراراً، والتي تتمتع بحوكمة قوية، رغم أنها لا تزال تشعر بالمرارة نتيجة تأميم حصتها في ميناء في جيبوتي من جانب الحكومة، وقد أدت تلك الخطوة إلى قيام البنوك بزيادة متطلبات الضمانات وضمانات القروض.

مضيفاً أن الشركة ستواصل العمل من أجل تسويات مع أي شخص ينتهك الاستثمارات. وقال سلطان بن سليم إن موانئ دبي العالمية لا تزال متفائلة بشأن السعودية. وأضاف أن الولايات المتحدة والصين سيتوصلان حتماً إلى اتفاق، وأن التجاذبات الحالية تأتي في إطار حرص كل طرف على الخروج بأكبر فائدة ممكنة من المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن التجارة.