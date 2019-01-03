قاهر المستحيل عاشق القمم

في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

محمد بن راشد صاحب الإبداع والمبادرات العالمية

فعاليات اقتصادية في رأس الخيمة: قائد استثنائي يتحدى المستحيل

علي الشامسي: سموه أتقن فنّ بناء الأوطان

محمد بن راشد و«كتاب الإنجاز».. رحلة الفكر القيادي من العقل إلى ميدان العمل

المحمّدان.. قراءة في ثقافة الإخاء

مسؤولون سعوديون: إنجازات محمد بن راشد تتجاوز حدود الزمان والمكان

محمد بن راشد رجل المبادرات الإنسانية

محمد بن راشد.. ملهم العمل الإنساني العالمي

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا