محمد بن راشد صاحب الإبداع والمبادرات العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

استضاف برنامج «50 عاماً للوطن» في حلقته الثالثة مساء أول من أمس، معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنى التحتية في حوار مطول مع الإعلامية التونسية نوفر رمول على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

حيث قال معاليه: «عندما نتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فلا بد أن نسترجع قليلاً صفات هذا الرجل النبيل، فهو قبل أن يكون ملهماً للناس ولأبناء الدولة، فهو الفارس الشاعر صاحب العطاء والإبداع والمبادرات العالمية، ويتحلى بصفات القيادة والقدرة على التحدي إلى جانب فيض الأحاسيس والمشاعر.

ولا أبالغ إذا قلت إن سموه يعد من القلائل الذين يمتلكون صفات الفارس القائد»، وعندما نتحدث عن قيادة سموه، نجد أنه ألغى من قانون العمل المؤسسي ما يسمى «بيروقراطية الحكومة»، كما ألغى من العمل المؤسسي وما يواجه المسؤول في الدوائر الحكومية من صعاب، حولها إلى تحديات قابلة للحل.

وحول استشراف المستقبل ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في السنوات المئة المقبلة، أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، أن سموه ينظر إلى أجزاء من هذه المئوية، حيث بدأ بأداء العمل المؤسسي ليرفع سقف الطموحات في أن يصبح هذا العمل مقاساً بالزمن.

وبالتالي أصبح العمل الذكي هو ما يراه مستقبلاً للعمل المؤسسي، من خلال بنية تحتية قادرة على استيعاب تحديات المستقبل وصولاً إلى الأجندة الوطنية 2020 ومن بعدها مئوية دولة الإمارات، بهدف إبعاد القطاع الحكومي عن البيروقراطية، تحت قيادة عجلة الاقتصاد والثقافة والسياسة، فأصبح بذلك العمل المؤسسي قائداً ونموذجاً للنجاح بالنسبة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.

تراث

وفيما يخص تعلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتراث الآباء والأجداد من دون نسيان المستقبل بآفاقه الرحبة، قال معاليه: «عندما يكون أمام المرء نموذج حقيقي لقائد ملهم يراه حياً في سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والذي استطاع بإصراره بناء دولة تجتمع فيها القدرات في كيان واحد، فلا بد أن يقدم له هذا النموذج، الدافع والقدرة على تقديم الأفضل لشعبه والعالم».

مشيراً إلى الانسجام الكبير بين قيادات الدولة قائلاً: «عندما يغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن العمل الجاد والدؤوب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدى 50 عاماً، فهذا معناه الانسجام التام بين قيادات دولة الإمارات، وأن كل حكام الإمارات أعطوا الثقة لهذا الرجل الملهم الذي استطاع تقديم حكومة أراد منها خدمة الإنسان في الإمارات وتطبيق مفهوم (الحوكمة) الحقيقية، وأن تكون هذه حكومة فاعلة لا حكومة ردود أفعال».

تحية شعرية

وتحدث الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، عن الرسالة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى إدخال الإمارات في الموروث العالمي قائلاً: «عندما تريد أن تقود العالم لا بد أن تكون عالمي العطاء، وأعتقد أن صاحب السمو ينظر إلى هذا الأمر من منظور عالمي».

تغطية خاصة

وتأتي حلقات برنامج «50 عاماً للوطن» في إطار مواكبة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة للتغطية الخاصة بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاماً من عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للوطن، وذلك ابتداء من مساء الأحد الماضي الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

ويستضيف البرنامج الخاص عبر استديوهات تلفزيون دبي في مركز الأخبار، عدداً من الشخصيات والقيادات البارزة ممن عايشوا مسيرة قائد استثنائي على مستوى إمارة دبي ومختلف مناطق الدولة، وذلك للحديث عن الصفات القيادية والرؤى الاستراتيجية لسموه والتي أوصلت دبي والإمارات إلى أعالي القمم.