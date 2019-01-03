فعاليات اقتصادية في رأس الخيمة: قائد استثنائي يتحدى المستحيل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكدت فعاليات اقتصادية في رأس الخيمة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي يتحدى المستحيل.

وأكد محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد صاحب رؤى استراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الرؤى نجحت في ترسيخ مكانة الإمارات على المستوى العالمي، لتصبح في المراكز الأولى في الريادة.

وقال إن سموه نجح في تحفيز المواطن ودفعه إلى النظر بإيجابية وإبداع وابتكار إلى الأمور كافة، ما أسهم في إحداث تطورات ضخمة في المجالات كافة، انعكست على إنجازات الوطن الذي يشار إليه اليوم بالبنان، مؤكداً أن نظرة سموه المستقبلية هدفها إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات.

ووصف النعيمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأنه صاحب عطاء مبدع يتحدى المستحيل، ويظهر ذلك من خلال بصماته المتميزة التي أبدعت في التطوير والتحديث في كل المجالات في الدولة، ما جعلها محط أنظار العالم، مضيفاً أن رؤية القائد نجحت في تطوير حلول تخدم الإنسان في كل مكان، باعتباره ركيزة التنمية والأساس في تحقيق التفوق والنجاح، مشيراً إلى حرص سموه على الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في إظهار الصورة الحضارية للدولة في مختلف المجالات.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لاقتصادية رأس الخيمة: «بكلمات الفخر والاعتزاز، أهنئ شعب الإمارات بوجود قائد حكيم بيننا، وهو الشيخ محمد بن راشد، وبلسان الجميع نوجه رسالة شكر وعرفان مليئة بالمحبة والولاء إلى سموه على إكماله 50 عاماً في خدمة الوطن».

وشدد على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو قائد ملهم، ومن أبرز المؤثرين الإيجابيين على مستوى العالم، كما أن إنجازاته لا تقتصر على شعبه فقط، إنما تمتد إلى سائر الشعوب العربية والغير العربية. وقال: «لنجعل من كلمته نبراساً يحفزنا إلى التقدم والنجاح (أنا وشعبي لن نرضى إلا بالمركز الأول) نبراساً يحفزنا إلى التقدم والنجاح».

وأكد النقبي أن رؤى وخطط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية أصبحت منهاج عمل وطنياً تتبناه مؤسسات الدولة، وتترجمه على أرض الواقع، لترتقي بالعمل المؤسسي، من خلال الابتكار والتميز وتحقيق تلك الرؤى والتطلعات التي عززت من مكانة الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.

وقال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات العقارية»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو رمز للكرم والتسامح والتفكير الاستراتيجي، ونهج سموه القيادي والإداري وفلسفته في الحياة أدّيا دوراً رئيساً وفعّالاً في نجاح مختلف القطاعات في الدولة، كما أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للتنمية والتطور والازدهار.