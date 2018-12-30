بو خالد: شكراً «يا بو راشد»

المصدر: أبوظبي ودبي - البيان ووام

لمشاهدة ملف "50 عاماً للوطن" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه وفخره بالمسيرة الحافلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خدمة الوطن.

وقال سموه: «يكمل أخي محمد بن راشد مع «عام زايد» خمسين عاماً في خدمة الوطن منذ توليه أول مسؤولية قائداً لشرطة دبي.. مسيرة حافلة بالعطاء رافق خلالها زايد وراشد، رحمهما الله، في مدرسة الحياة، حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة».

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مشاعره الطيبة، وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «أخي محمد بن زايد.. شكراً لكلماتك، وشكراً لمشاعرك الطيبة.. وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً ورفعة وحباً بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض».

نص الكلمة

وفيما يلي نص الكلمة التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه: «خمسون عاماً فخر للوطن».

أبناء وبنات الإمارات..

إن الأمم والشعوب تعظّم صناع أمجادها وحضارتها ورموزها فخراً واعتزازاً بإنجازاتهم التي تتباهى بها الأجيال والأوطان.. ونحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم.. هو أخي ومعلمي ورفيق دربي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ محمد بن راشد: وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً وحباً بين الناس

ـــ محمد بن راشد.. قاموس النهضة

ـــ محمد بن راشد رائد فكر التميّز وضع الإمارات على خريطة التنافسية الدولية

ـــ محمد بن راشد أخلص لوطنه فأحبه شعبه وأثار إعجاب العالم

ـــ وزراء: رؤية سموه خارطة طريق للوصول إلى الرقم واحد

ـــ حاكم الفجيرة: أفكار محمد بن راشد ركيزة النهضة

ـــ مسؤولون: شكر يرسم طريق الإمارات للمستقبل

ـــ مواطنون: عرفان بإنجازات كبيرة في 50 عاماً

ـــ تنافسية اقتصاد الإمارات أداء يتوهج عالمياً

ـــ محمد بن راشد.. تنمية بلا حدود

ـــ إنجازات محمد بن راشد الثقافية منارة الأمة

ـــ رياضيون: حب محمد بن راشد للرقم واحد حافز التميز

ـــ محمد بن راشد.. القائد الملهم وصانع لؤلؤة العرب

ـــ سياسيون بحرينيون: سموّه حوّل دبي إلى مركز عالمي لقيادة النهضة

ـــ الإمارات تتم دورة كاملة من العمل والخير والاستثمار في المستقبل

ـــ الشعب: شكراً محمد بن راشد