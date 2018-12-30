مسؤولون: شكر يرسم طريق الإمارات للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون في دبي أن الشكر الذي وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إكماله 50 عاماً في خدمة الوطن، يؤكد أن دولتنا بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسير قدماً في استشراف المستقبل تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 التي ترسم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، مؤكدين أن رسالة الشكر مبادرة تعكس عمق التلاحم بين قادة الدولة.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «إننا في شرطة دبي نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المناسبة نحتفي ونفتخر بخمسين عاماً من الريادة والتميز والتحضر، خمسون عاماً من تأريخ الماضي وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل، قلب الشاعر فكر الحكيم وإرادة الفارس».كما تحدث المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام في دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكمل نصف قرن من العطاء والإبداع والإدارة الحكيمة لبلادنا الغالية، وهو أمر يسعد شعبنا ويدعوه للفخر والاعتزاز بقائد حكيم زرع حب الوطن في قلوب أبنائه.

أمجاد

وقال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إن القادة الأفذاذ يصنعون الحضارات، ويبنون الأمم، ويقودونها نحو قمم الأمجاد، ليبعثوا أنوار الخير والحضارة للإنسانية جمعاء، ذاك هو قائدنا ومعلمنا الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي أضحى شعلة وقَّادة في زمن التحديات، وقائداً استثنائياً في مختلف الميادين والمجالات، وخاصة ميادين بث الأمل وصناعة التفاؤل والرؤية المشرقة. وتقدم مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بأسمى آيات الشكر والعرفان والثناء لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على خدماته الجليلة التي قدمها للوطن، طيلة مسيرة عمله في الحكومة والتي بلغت خمسين عاماً.

قائد استثنائي

بدوره قال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد عالمي وعربي، وقيادة استثنائية تعمل على صناعة غد أفضل لدولة الإمارات عبر رؤيته المستقبلية والتي تجسدت في العديد من الإنجازات والمبادرات التنموية والإنسانية التي قل نظيرها على مدى 50 عاماً في خدمة الوطن، حيث تتصدر دولة الإمارات اليوم أكثر من خمسين مؤشراً على صعيد التنافسية العالمية.

مبادرة

أيضاً أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوجيه رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على إكماله خمسين عاماً في خدمة الوطن، تعكس عمق التلاحم بين قادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

شكر

ووجه طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة تكملة سموه 50 عاماً في خدمة الوطن. وقال المنصوري: «خمسون عاماً من العطاء وخدمة الوطن، شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاك الله؛ حامي الوطن، وباني الأمجاد، وقائد السعادة».

مكانة

كما أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد ملهم قلَّ نظيره، حباه الله بخصال فريدة مكنته من تحقيق إنجازات جمة خلال الخمسين عاماً الماضية التي تولى فيها سموه القيادة في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: إن «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي لسان حال كل مواطن ومواطنة ومقيم وكل من حظي بزيارة الإمارات أو عرفها من خلال التعامل مع أهلها يوماً أو التفاعل مع إنجازاتنا الاقتصادية والحضارية والعلمية والمستقبلية».

وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: عندما تأتي الشهادة من قائد فذ من أمثال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقديرًا لمكانة قائد حكيم شهد القاصي والداني بحكمته، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تكون بمثابة تقدير من قائد يقدر قدر القيادة الحقة.

من جانبه قال القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: «جاء تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليتوج سنوات الإبداع والوفاء في أعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن نرفع لسموه بالغ التهنئة والتبريكات بمرور خمسين عامًا لانطلاقة مسيرة سموه في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها».