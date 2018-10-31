جيل قارئ وأمة تستثمر في المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رهاننا للمستقبل هو على جيل قارئ، أساس دعائمه وقوامه تشكل بفضل منجزات ونتائج مشروع تحدي القراءة العربي.

وتجلّى في دورة هذا العام بمشاركة 10 ملايين طالب، قرأ كل منهم 50 كتاباً في عام، مشيراً سموه إلى أن عقول هؤلاء الطلاب ومعارفهم سيكون لها الأثر في تغيير مجتمعاتنا نحو الأفضل، فرهاننا على الجيل القارئ الذي به نتفاءل، وبه نستأنف الحضارة.



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