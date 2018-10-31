نائب رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية بين «مبادرات محمد بن راشد» و«أبوظبي للإعلام»

المصدر: دبي - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين كل من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وشركة أبوظبي للإعلام، بغرض تحويل تحدي القراءة العربي، الذي ينضوي تحت مظلة المؤسسة، إلى منتج تلفزيوني عربي رائد.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى نشر ثقافة القراءة والاطلاع، وتعميمها بين شباب العالم العربي، من أجل الإسهام في إعداد جيل عربي قادر على استئناف الحضارة العربية.

وتسعى اتفاقية الشراكة إلى خلق تفاعل مباشر ومتابعة حية من المشاهدين والجمهور لأبطال تحدي القراءة ولمراحل التحدي المختلفة من البداية حتى التصفيات ما قبل النهائية والمنافسات النهائية واختيار أبطال التحدي، إضافة إلى إبراز إنجازات الأبطال والمشرفين المتميزين والمدارس المتميزة.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وأبوظبي للإعلام إلى إبراز نماذج ملهمة وصناعة نجوم في عالم القراءة والثقافة والمعرفة في العالم العربي.

بما يحفز قطاعات واسعة من النشء والشباب والطلبة من الجنسين إلى المواظبة على القراءة والاطلاع وحب المعرفة. ووقع الاتفاقية عن الجانبين كل من سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عالمية، والدكتور علي بن تميم، المدير العام لشركة أبوظبي للإعلام.

إنجازات

في هذا الخصوص، قال الدكتور علي بن تميم: «إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تسطير إنجازات نوعية وإطلاق مشاريع ثقافية يشار إليها بالبنان في المنطقة والعالم، بحيث أصبحت نموذجاً يحتذى، وأسست مسيرة نهضة علمية وثقافية رعايتها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأكد بن تميم أن خطوة إبرام اتفاقية الشراكة مع تحدي القراءة العربي تعدّ استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى؛ لأن هذه المبادرة التي انطلقت من دولة الإمارات هي في صميم استشراف المستقبل وصناعته، لإعداد أجيال عربية معتزة بقدراتها وإمكاناتها منفتحة على العالم الواسع، لأنها قرأت واقع التعليم والإنتاج المعرفي في العالم العربي، بما فيه من تحديات وصعوبات، بدقة متناهية.

لكنها لم تتوقف عند تلك العقبات، بل حوّلتها إلى فرص ذهبية، واستجابت لتطلعات عشرات ملايين الشباب العربي الطامح إلى تحقيق ذاته، وبلورة قدراته، واستكشاف طاقاته الكامنة، ومواصلة التحصيل العلمي، وتحقيق التميّز، ووضعت في متناوله مبادرة تتحدى اليأس والجهل، وتهدم جدران الانغلاق، وتستحضر الماضي المجيد، وتنهض بالحاضر الخصب، وتتطلع نحو المستقبل الواعد بالأمل والإنجاز.

دور

ولفت بن تميم إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية الصاعدة أينما كانت في هذا العالم من خلال تحدي القراءة الذي انطلق هذا العام إلى العالمية، ووصل إلى الطلاب والطالبات من قراءة العربية في 44 دولة، تعيد للغة الضاد كثيراً من ألقها، وتسهم من جديد في استئناف مسيرة الحضارة العربية التي يريد لها سموه .

كما نحن جميعاً أن تستعيد دورها التاريخي كمساهم فاعل في رفد الحضارة الإنسانية بالعلوم والآداب التي تثري التراث الإنساني وتسهم في تقدم وسعادة الإنسان.

وذكر بن تميم أن تضافر جهود مختلف المؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية والأكاديمية في دولة الإمارات للارتقاء بنجاحات مبادرة تحدي القراءة العربي إلى مستويات جديدة، تأكيد جديد لوحدة الهدف في دولة الإمارات التي دأبت منذ تأسيسها على تمكين وإسعاد الإنسان على نهج القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تحتفل الدولة بعامه، وأرسى دعائم منظومة تعليمية شاملة كافحت الأمية وبنت المدارس، واحتفت بالعلم وكرّمت المعلم، ورعت الثقافة ونشرت الكتاب داخل الدولة وخارجها.