محمد الصايغ: جائزة التميز تؤكدأهمية المنظومة التعليمية الكويتية

فازت مدارس «الإخلاص الأهلية» بجائزة المدرسة المتميزة ضمن الدورة الثالثة لمبادرة «تحدي القراءة العربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون أول مدرسة كويتية تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وحازت مدارس «الإخلاص الأهلية» الجائزة البالغة قيمتها مليون دولار نظير جهودها الكبيرة في تطوير أداء طلبتها في مجال القراءة، إذ تعد قيمة الجائزة هي الأكبر في العالم العربي بمجال التعليم. وقدم محمد الصايغ عبر جريدة البيان التبريكات والتهاني للكويت ممثلة بوزارة التربية لهذا الإنجاز الجديد الذي يسجل باسم الكويت، مؤكداً أن الفوز بجائزة «المدرسة المتميزة» من ضمن مئات المدارس العربية المشاركة في تحدي القراءة العربي «دليل على القدرات الكامنة لدى القطاع التعليمي في الكويت».

وأوضح الصايغ أن نسبة الطلبة المنتمين لمدارس الإخلاص الأهلية والذين انخرطوا في تحدي القراءة العربي بلغت 100% وذلك في إنجاز غير مسبوق للمدارس الكويتية. وأكد أن جميع طلبة «الإخلاص الأهلية» قاموا بجهود كبيرة في تحقيق هذه النسبة، مشيراً إلى أن عدد الكتب التي تمت قراءتها داخل أسوار المدرسة وبإشراف من المنظمين للتحدي بلغ أكثر من 10 آلاف كتاب. وأشار إلى أن عدد الطلبة المشاركين بلغ أكثر من 7800 طالب في جميع المدارس التابعة لـ«الإخلاص الأهلية».