تفاعل واسع مع حملة إغاثة كيرالا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنفــيذاً لتوجيهــات صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهــيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجــلس الـــوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤســسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية، غادرت طائرة إغاثة متوجهة إلى السودان الشقيق تحمل 30 طناً من المـــواد الإغاثيــة الأساسية، وعلى متنها وفد من المــؤسسة للإشراف على تنفيذ برنامج إغاثة المـتأثرين من الفيضانات في السودان.

كما حظيت حملة تلقي التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية بتفاعل كبير من جميع فئات المجتمع، حيث واصلت هيئة الهلال الأحمر، أمس، تلقي التبرعات المادية والعينية من جميع أنحاء الدولة. وأكدت الهــيئة أن الحــملة مستــمرة خلال الأيـــام المقبلة لتلقي المزيد من التبرعات.