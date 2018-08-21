تسيير طائرة بـ30 طن مواد إغاثية لمتضرري فيضانات السودان

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، غادرت طائرة إغاثة متوجهة إلى السودان الشقيق تحمل 30 طناً من المواد الإغاثية الأساسية، وعلى متنها وفد من المؤسسة للإشراف على تنفيذ برنامج إغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان، الذي يستهدف آلاف الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من السودان.

وكانت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان شهدت مؤخراً أمطاراً غير مسبوقة، نجم عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «إن المؤسسة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة قامت منذ اليوم الأول للفيضانات في السودان الشقيق بالتواصل مع سفارة الدولة لدى الخرطوم للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم».

وأضاف المصدر أن وفد المؤسسة الإغاثي سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة، وسيتم توزيع 30 طناً من مواد إغاثية أساسية ومستلزمات إيوائية، منها 3 آلاف بطانية، و700 خيمة، إضافة إلى مواد نظافة وتعقيم ومبيدات حشرية تساعد المتضررين من السيول في السودان الشقيق والحد من معاناتهم.