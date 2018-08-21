12.8 مليون درهم مساعدات «خيرية رأس الخيمة»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قدمت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية 12 مليوناً و840 ألف درهم مساعدات إنسانية، خلال الأشهر الـ 8 الماضية، استفاد منها 6447 طلب مساعدة، تركزت على المساعدات النقدية والصدقات العامة وعلاج المرضى والرسوم المدرسية.

وأوضح محمد جكة المنصوري، أمين عام المؤسسة: «أن المؤسسة في إطار التزامها الكامل بالإسهام في مساعدة الأسر والحالات المعوزة التي تنطبق عليها الشروط الموضوعة والمحددة، وافقت على تقديم المساعدات المتنوعة لهذا العدد من الحالات المتباينة التي توزعت بين المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بمبلغ 9.987 ملايين درهم، والصدقات العامة بمبلغ 1.877 مليون درهم، ولعلاج المرضى 634 ألف درهم، وسداد الرسوم الدراسية والجامعية بمبلغ 342 ألف درهم».

وأشار إلى أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المضي قدماً في أداء رسالتها الخيرية بفضل الدعم المتواصل من أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الخير والمحسنين لتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجيها بعد التأكد الفعلي من حاجتهم لها، ما يسهم في بث الفرح والسعادة في نفوس مستحقيها ويساعدهم على مجابهة وتوفير متطلبات الحياة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية في الوقت ذاته، حجم التبرعات السخية التي يقدمها المحسنون للمؤسسة، التي تساعدها على النهوض بواجبها المجتمعي وتحقيق أهدافها في مجال العمل الخيري والإنساني.