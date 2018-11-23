عالم «فورمـولا 1» يزدان بـشعار «عام زايد»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

لن تكون نسخة العام الحالي من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 أبوظبي 2018 كسابقاتها في السنوات التسع الماضية، ولكنها هذا العام تمثل حدثاً استثنائياً في ظل احتفال حلبة مرسى ياس بالذكرى العاشرة لاستضافتها سباق الفورمولا1 منذ دخولها عالم سباقات السرعة.

وتتزامن النسخة العاشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 التي تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي مع احتفالات الدولة بـ «عام زايد»، بمناسبة مئوية ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه مؤسس الدولة، حيث تجذب أبوظبي أنظار العالم مجدداً اعتباراً من اليوم وحتى بعد غد الأحد، مع عودة الحياة وصخب محركات سيارات الفورمولا1 إلى حلبة مرسى ياس، لمتابعة الجولة الختامية والأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 2018.

حدث

وبما أن الحدث مختلف هذا العام وبحلة جديدة ووسط مناسبات استثنائية تجعل من الحلبة تتزين بالشعار الأغلى على أهم معالمها، إذ سيبرز شعار عام زايد في برج الشمس والمبنى الرئيسي لإدارة الحلبة، وذلك في مبادرة لتعريف الزوار وجماهير الفورمولا1 القادمين من أكثر من 170 دولة من مختلف أنحاء العالم بقيم الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وما جسده من مبادئ وقيم مثلت ولا تزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة.

وتدخل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي عامها العاشر وسط نجاحات منقطعة النظير حققتها على صعيد رياضة محركات السيارات جعلتها واحدة من أفضل حلبات السباق في السنوات العشر الأخيرة، ولتحافظ على موقعها كأفضل ختام لموسم الفورمولا1 للعام الخامس على التوالي.

لقب

ورغم حسم لقب بطولة العالم للسائقين لمصلحة البريطاني لويس هاميلتون للمرة الخامسة في تاريخه ليثبت موقعه ضمن أساطير الفورمولا1 على مر العصور ضمن أكثر السائقين المتوجين بالبطولة العالمية وذلك عندما حسم اللقب في سباق جائزة المكسيك الكبرى وقبل جولتين من النهاية، بالإضافة إلى حسم فريق مرسيدس لقب الصانعين للمرة الخامسة في ثنائية السائقين والصانعين على التوالي في إنجاز فريد يحسب للفريق الألماني، إلا أن حلبة ياس عودت جماهير الفورمولا1 على الإثارة والتشويق حتى في ظل انتهاء المنافسة على الألقاب، إذ سيكون هناك العديد من التحديات والدوافع أمام السائقين والفرق لإثباتها في الجولة الختامية من الموسم.

وسيسعى بطل العالم الحالي البريطاني لويس هاميلتون إلى إنهاء موسمه المميز بأفضل صورة ومحاولة تحقيق الفوز الحادي عشر له هذا الموسم بعد أن نجح في اعتلاء منصة التتويج في المركز الأول في 10 مناسبات هذا الموسم، كما يبرز تحد من نوع خاص بين هاميلتون والألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري وبطل العالم 4 مرات من قبل على أكثر سائق متوج على حلبة مرسى ياس، حيث سبق لكل منهما أن أحرز لقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بـ 3 انتصارات، ولذلك يطمح كل منهما للانفراد بعدد مرات الفوز في أبوظبي.

صراع

وعلى صعيد تحسين المراكز هناك صراع آخر بين 3 سائقين على خطف المركز الثالث في نهاية الموسم حيث يحتل الفنلندي رايكونن سائق فيراري الثالث بـ 251 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الروسي فاليتيري بوتاس سائق مرسيدس وهو المطالب أيضاً بتجاوز موسم مخيب وإحراز أول انتصاراته هذا العام بعد أن كان فوزه الأخير في أبوظبي العام الماضي، فضلاً عن الهولندي ماكس فيرستابن الذي يملك 234 نقطة ويأمل تحسين مركزه.

حسم

وعلى صعيد الفرق وبعد أن بات السباق محسوماً في المراكز الأربعة الأولى لصالح مرسيدس وفيراري وريد بل ورينو على التوالي، تتواجد فرق مثل هاس وماكلارين وفورس أنديا في صراع على المراكز التالية في ظل تقارب فارق النقاط بينها.

وتنطلق منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد، إذ تبدأ الإثارة والتشويق مع انطلاق التجارب الحرة الأولى والثانية، حيث تقام التجارب الحرة الأولى في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وحتى الثانية والنصف، أما التجارب الحرة الثانية فتقام في الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءً.

تجارب حرة

بينما يشهد يوم غد السبت التجارب الحرة الثالثة، ويعقبها جولة التأهيل المهمة والتي يتحدد على أساسها مركز الانطلاق، إذ يطمح كل سائق لتحقيق أسرع زمن للفة الواحدة للانطلاق من المراكز الأولى، فيما ترتفع وتيرة الإثارة والتشويق مع انطلاق السباق النهائي الذي يقام مساء بعد غد الأحد ما بين الليل والنهار.

150

يسجل الأسترالي دانيال ريكياردو خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، السباق رقم 150 في مسيرته، ضمن بطولة العالم للفورمولا1، حيث كانت المشاركة الأولى له في عام 2011، مع فريق HRT، وانتقل بعدها إلى تورو روسو، ومنه إلى ريد بل في عام 2014، خلفاً لمواطنه المعتزل مارك ويبر. أبوظبي - البيان الرياضي

100

سيكون سباق جائزة الفورمولا1 في أبوظبي، رقم 100 منذ بدء الاعتماد على محركات مكونة من ست أسطوانات، والتي بدأ العمل بها في سيارات الفورمولا1 منذ عام 2014، ويعد هاميلتون الأكثر فوزاً منذ استخدام هذا المحرك، وأحرز 50 انتصاراً. أبوظبي - البيان الرياضي

1

إحدى مشجعات الفورمولا1 تدعى باميلا قدمت من العاصمة الألمانية برلين لمتابعة السباق في أبوظبي، ورغم وجود أكثر من سائق ألماني في السباق، فإن سائقها المفضل هو الأسترالي دانييل ريكياردو سائق فريق رد بل. وتقول باميلا: «أتطلع إلى مشاهدة أحداث السباق الختامي الذي رغم حسم لقبه فإنني أتمنى أن يتمكن ريكياردو من تحقيق نتائج جيدة». وأضافت: «عندما تكون موجوداً في الحلبة كل شيء مختلف، وتشعر بالأجواء، عند رؤيتك منظر غروب الشمس في ياس. إنها المرة الأولى التي أقصد بها أبوظبي، أحببت كل شيء هنا». أبوظبي - البيان الرياضي

7

تضم قائمة السائقين المشاركين في سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 7 سائقين متوجين بأحد ألقاب سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا1، وهم هاميلتون وفيتيل ورايكونن وألونسو وريكياردو وبوتاس وفيرستابن، ويحمل هؤلاء السائقون في ما بينهم 192 انتصاراً، من أصل 996 سباقاً شهدتها بطولة العالم للفورمولا1 منذ انطلاقها للمرة الأولى.

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