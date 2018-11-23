فيتيل: الشجار مع رايكونن انتهى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

قال الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري، والمتوج بـ 4 ألقاب عالم للفورمولا1، إن ما حدث من خلافات بينه وبين زميله في الفريق كيمي رايكونن خلال سباق الجائزة الكبرى في البرازيل الأخير، لا يعدو كونه أمراً طبيعياً في سباقات الفورمولا1، والشجار الذي حدث بيننا، لا يعني عدم احترام. وأضاف أنه سيكون من الجيد إنهاء الموسم بشكل جيد مع فيراري، بعد فترات من الصعود والهبوط خلال الموسم الحالي، وأنه لا يزال يملك الحافز.

رضا

ومن ناحيته، أبدى الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري، رضاه عن المواسم الثمانية التي قضاها مع الفريق الإيطالي، مؤكداً أن سيحاول خوض تحدٍ جديد مع فريق ساوبر، اعتباراً من الموسم المقبل. وقال: «لست حزيناً على ترك الفريق، وأعتقد أنني قدمت أداء جيداً مع فيراري».