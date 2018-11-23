«فورمولا 2» و«جي بي 3» بوابة الكبار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد حلبة مرسى ياس العديد من النشاطات والفعاليات المتعلقة برياضة السيارات، إذ تستعد مجموعة من السائقين الشباب لإثبات قدراتهم واستعراض مهاراتهم في عالم سباق السيارات على واحدة من أفضل حلبات العالم وأكثرها شهرة.

ولن تحسم بطولتا الـ«فورمولا 2» و«جي بي 3» هذا الموسم حتى الجولة الأخيرة التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، وسيكون محبو رياضة السيارات على موعد مع عدد من السباقات المثيرة والمشوقة في النسخة العاشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي.

وتمهد سلسلتا سباقات الـ«فورمولا 2» و«جي بي 3» الطريق أمام السائقين الشباب للوصول إلى سباقات الـ«فورمولا 1»، التي تشكل قمة هرم عالم رياضة السيارات.

ويعد الشاب الفرنسي تشارلز لوكلير أحد أبرز الأسماء التي نجحت في الانتقال من الفورمولا 2 إلى عالم الـ«فورمولا 1»، وهو يقود الآن لصالح فريق ساوبر، وذلك بعد أن أحرز بطولة الموسم الماضي للفورمولا2 في جولة أبوظبي وحصوله على فرصة الانتقال إلى عالم الـ«فورمولا 1».

كما وقع الاختيار على لاندو نوريس ليخلف أحد أساطير الـ«فورمولا 1» فرناندو ألونسو سائق فريق ماكلارين هوندا على الرغم من أنه لم يقض إلا موسماً واحداً في الـ«فورمولا 2».

أما في بطولة «جي بي 3» فلا يزال فريق «آرت غراند بري» يسيطر على البطولة، وتنحصر المنافسة على اللقب بين سائقي الفريق الأربعة قبل الجولة الأخيرة على حلبة مرسى ياس.

ويقف الفرنسي أنطون هوبرت في مقدمة الترتيب، يليه ثانياً البريطاني جاك هيوز، وفي المركز الثالث مواطنه كالوم إيلوت، فيما يأتي الروسي نيكيتا مازيبين رابعاً.

وتنص قوانين سباقات الـ«فورمولا 2» و«جي بي 3» على توحيد مواصفات الهيكل والمحرك وعلبة التروس والإطارات في كل السيارات، فيما تعتمد القدرة على تجاوز السيارات الأخرى والفوز بالسباق على مهارات السائق والتفكير السريع والموهبة خلف عجلة القيادة.