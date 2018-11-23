هاميلتون: أتطلّع لتحطيم رقمي القياسي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا1 2018 وللمرة الخامسة في تاريخه أنه رغم حسم لقب البطولة قبل جولتين من النهاية، إلا أنه يسعى خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لتحطيم رقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد وللوصول إلى الفوز الحادي عشر هذا الموسم.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: «حققت اللقب الخامس وفريقي مرسيدس حقق أيضاً الثنائية الخامسة على التوالي وهو إنجاز بكل المقاييس، ولكني أتطلع لإنهاء الموسم بقوة».

وعن اعتزال الإسباني فيرناندو ألونسو قال هاميلتون: «بالتأكيد الفورمولا1 ستفتقد ألونسو وأنا شخصياً سأفتقده، فقد كنا على تواصل دائم، وهناك احترام متبادل بيننا، وأتمنى له الأفضل في المستقبل، ولم يكن هناك أي مشكلة بيني وبينه».

ومن جانبه وصف الإسباني فيرناندو ألونسو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في حلبة مرسى ياس بأنه «مختلف وعاطفي» بالنسبة له كونه الأخير له في سباقات الفورمولا1 بعد أن أعلن اعتزاله، مؤكداً أنه يملك الكثير من الذكريات مع الفورمولا1 على مدار 17 عاماً خلال مسيرته الاحترافية لا يمكن نسيانها.

وقال: «يوم الأحد سيكون مختلفاً، حاولت تقديم أفضل ما لدي والقتال دائماً طوال مسيرتي، وسأعمل خلال الفترة المقبلة على مساعدة الأطفال لتحقيق أحلامهم، بالطبع لن أترك عالم الفورمولا1 نهائياً»، وأضاف مازحاً:«ربما أعود يوماً ما كرئيس للفورمولا1».