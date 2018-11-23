عشاق فورمولا 1 يستمتعون بأجواء الجولة المفتوحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استمتع عشاق رياضة سباق السيارات، أمس، بفرصة فريدة للتعرف عن قرب إلى مواقع الصيانة لفرق الفورمولا 1، ومشاهدة أعضاء الفرق ينفذون التجهيزات الأخيرة على سياراتهم، قبيل انطلاق أحداث الإثارة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، لعام 2018.

وعاد صخب الجماهير إلى حلبة مرسى ياس، مع بدء الفعاليات، إذ أتاحت الحلبة لمحبي الفورمولا1، فرصة التمتع بجولة على الأقدام في مواقع الصيانة، قبل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى.

وتوفر الجولة في منطقة الصيانة، فرصة نادرة لعشاق الفورمولا 1 القادمين من جميع أنحاء العالم، للاطلاع على أجواء السباق من خلف الكواليس، ومشاهدة فرقهم المفضلة وسائقيهم المفضلين، أثناء قيامهم بتجهيز سيارات السباق، استعداداً للمشاركة في سباق الختامي للموسم، الذي يسعى من خلاله الجميع إلى اعتلاء منصة التتويج، على أرض واحدة من أهم حلبات الفورمولا1 في العالم، بالإضافة إلى فرصة الحصول على التواقيع التذكارية من نجوم رياضة سباقات السرعة.

وداع

يعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، بمثابة السباق الوداعي لأكثر من سائق، سواء بالاعتزال أو ترك الفريق والرحيل لخوض تحدٍ آخر.

أبرز حالات الوداع، تتمثل في الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، والذي أعلن اعتزاله، حيث سيكون السباق الأخير له على مضمار حلبات الفورمولا1، بينما زميله البلجيكي ستوفل فاندرون، سيترك ماكلارين ويتجه إلى بطولة الفورمولا للسيارات الكهربائية.

كما سيكون السباق هو الأخير للفنلندي المخضرم كيمي رايكونن، الذي سيرحل عن فيراري بعد 8 سنوات مع الفريق الإيطالي، ليتسابق الموسم القادم تحت شعار ساوبر، وستبادل مكانه في فيراري مع الفرنسي شارل لوكلير سائق ساوبر، فيما سيودع الأسترالي دانيال ريكياردو، رد بل، وسينضم إلى رينو، بينما سينتقل المكسيكي كارلوس ساينز، رينو، متجهاً إلى ماكلارين.

أما بيير غاسلي، فسوف ينهي مسيرته مع تورو روسو، وينتقل إلى رد بل، أما فريق وليامز، ربما سيعتمد للمرة الأخيرة في هذا السباق على الكندي لانس سترول.