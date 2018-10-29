صدارة «ذهبية» لجورجيا في جودو «عام زايد»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي- أبوظبي - أحمد عيسى

تواصلت أمس فعاليات اليوم الثاني من بطولة عام زايد غراند سلام للجودو 2018، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبتنظيم اتحاد المصارعة والجودو بالإمارات، وشهد يوم أمس منافسات قوية انتزعت من خلالها جورجيا الصدارة برصيد 3 ميداليات ذهبية قبل الجولات الختامية اليوم، التي تشهد ظهور عدد من نجوم منتخب الإمارات بقيادة الأولمبي توما الذي يلعب في وزن تحت 90 كغم الفئة (ب)، وميهيل في نفس الوزن الفئة (أ) بجانب إيفان في منافسات تحت 100 كغم، وتشهد البطولة مشاركة 348 لاعبا ولاعبة من 62 دولة من مختلف القارات يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 154 ألف دولار.

ومن نتائج يوم أمس الذي شهد مواجهات قوية وحاسمة بحضور محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، والمجري فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، فوز الهولندية جول فرانسيسن بذهبية وزن (63 كغم) على حساب السلوفينية أندريا لسكي التي اكتفت بالفضية، وحققت البرونزيتين السلوفينية تينا تستنجال والأسترالية كاترينا هايك، ونجحت الفرنسية ماجو نيو في حسم نهائي وزن 70 كغم على حساب الألمانية مريام بودكريت التي نالت الفضية، وذهبت البرونزيتان إلى الألمانية جوان سوسيمارو والنمساوية ميشيلا بولاريس، وعلى صعيد الرجال أهدى الجورجي لاشا شاوداتشولي بلاه الذهبية الثالثة في وزن تحت 73 كغم بعد فوزه على أكيل جاكوفا «كوسوفو» الذي أحرز الفضية، لتحافظ جورجيا بذلك على صدارة الترتيب العام لليوم الثاني على التوالي بنيل 3 ذهبيات في إنجاز كبير لأبطالها الذين خطفوا الأضواء في البطولة، وفي ذات الوزن تمكن السويدي تومي ماسياس والروسي موسى موجشكوف من الحصول على الميدالية البرونزية، وتقام اليوم عدد من الجولات الساخنة والحاسمة على الميداليات الملونة في مختلف الأوزان والتي تحدد الترتيب النهائي للمنتخبات.

إشادة دولية

من جانبه أشاد الكويتي عبيد زايد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو رئيس الاتحادين الآسيوي والكويتي، بالرعاية الكريمة والدعم المباشر الذي يقدمه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لبطولة عام زايد غراند سلام للجودو بنسختها العاشرة على التوالي، ذاكراً أن هذا الدعم جعل نسخة الإمارات واحدة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في أجندة الاتحاد الدولي.

فقرة احتفالية

نظمت اللجنة المنظمة لبطولة عام زايد فقرة احتفالية ترفيهية قبل انطلاق المنافسات أمس، بمشاركة صفوة من الواعدين من براعم وشباب وشابات الجودو بالصالة الرئيسية، وذلك بإشراف مدرب الاتحاد الدولي اليوناني والبطل الأولمبي السابق وخبير التدريب العالمي إليادسي الذي خاض أكثر من 30 مباراة من منتخب الأمل، وذلك في إطار نشر اللعبة وسط الصغار والتعريف بها، وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المشاركين.

بدوره عبر الخبير اليوناني عن دهشته من المستويات التي قدمها الصغار خلال المباريات الاستعراضية، وقال اليادسي إن هذه المجموعة من الأطفال تملك مواهب عالية، وإنه متفاجئ من مستوى بعض اللاعبين.

النيادي: البطولة تؤكد مكانتنا عالمياً

أكد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ أن الدعم الكبير الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة، أسهم في تحقيق التنمية وتطلعات محبي الرياضة، بما يواكب مسيرة الإنجازات التنموية التي تعاصرها الدولة في مختلف المجالات، وقال النيادي عقب المشاركة في تتويج أبطال البطولة، إن اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي نجح في تطوير الجودو على مستوى العالم من خلال البطولات الكبرى، التي ظل ينظمها سنوياً في أبوظبي وسط حضور كبير أكد مكانة الإمارات السامية، وقال النيادي: إن بطولات الجودو انعكست على مجالات أخرى سياحية واقتصادية واستثمارية، وهي بذلك تحقق العديد من الأهداف.

وأشاد رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ بنجاح النسخة العاشرة من بطولة الجودو، ذاكراً أنها جاءت بطريقة منظمة، وحملت اسماً غالياً على قلوب الجميع وهو اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وهنأ النيادي كل من وقف خلف البطولة العالمية، وأسهم في المستوى الذي خرجت به.

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يشارك الجودو السعودي في بطولة عام زايد للجودو بوفد كبير، يرأسه رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد ركن خالد العريني، ويضم أمين عام الاتحاد العميد ركن ناصر الغنام، و11 لاعباً من مختلف الأوزان والأعمار، بجانب الجهاز الفني والإداري للأخضر السعودي، الذي يشارك في نطاق تحضيراته للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.

خطأ تحكيمي يبعد فيكتور عن الذهب

غادر نجم منتخبنا الوطني فيكتور البطولة في المرحلة الثانية من التصفيات ظهر أمس، بسبب خطأ تحكيمي، ارتكبه حكم الجولة الذي لم ينتبه إلى استسلام اللاعب النمساوي ريتير أمام فيكتور، الذي كان قد توقف عن اللعب على خلفية استسلام منافسه بمسح اليد للخصم المنافس أو الضرب على البساط، وبعدها أمر الحكم بمواصلة اللعب في ظل دهشة الجمهور الذي أبدى استغرابه من القرار، وحيرة لاعب منتخبنا الوطني فيكتور الذي كان يتوقع إعلانه فائزاً في المباراة.

وبرر الحكم قراره بأنه لم يشاهد حركة الاستسلام، ما أثر على أداء فيكتور في بقية المنافسة وخسارته للنتيجة، ليغادر المنافسة رغم أنه كان مرشحاً بقوة للتأهل باعتباره واحداً من أبطال اللعبة المميزين، لكن انتصاراته توقفت عند المحطة الأولى التي اجتاز فيها الألماني لوكاس خلال 120 ثانية فقط، وأبعدته عن الذهب.

وقدمت إدارة منتخب الإمارات احتجاجاً رسمياً بعد تصرف الحكم اعتراضاً على قراره للجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي، التي اعتذرت بدورها عما حدث، وأكدت خطأ حكم الجولة، مع تأكيدها على عدم إمكانية تصحيح الخطأ أو إعادة المباراة، لأن ذلك لا يتوافق مع قانون البطولة، واكتفت لجنة التحكيم باستبعاد الحكم عن البطولة نهائياً.

وفي السياق نفسه غاب عن المشاركة أمس خليفة الحوسني لاعب منتخبنا الوطني لتعتبره اللجنة المنظمة خاسراً بالانسحاب لعدم تمكنه من المشاركة نتيجة ارتباطه بدورة متقدمة، وكان الحوسني حريصاً على المشاركة في البطولة رغم غيابه عن التدريبات الفترة السابقة، لكن عدم جاهزيته أدت إلى قرار انسحابه.

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