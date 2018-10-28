افتتاح أنيق لبطولة عام زايد غراند سلام للجودو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

افتتحت بطولة عام زايد غراند سلام أبوظبي 2018 في نسختها العاشرة، مساء أمس، بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بطريقة أنيقة، بحضور محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة للحدث العالمي، والمجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والكويتي عبيد زايد نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بالإمارات، بجانب العميد ركن خالد العربني رئيس الاتحاد السعودي للجودو، وعدد كبير من الحضور والمهتمين باللعبة.

وانطلقت البطولة بالتصفيات الأولية في الفترة الصباحية بمختلف الأوزان، وخلال الفترة المسائية أقيمت المراحل النهائية التي شهدت فوز جورجيا بذهبية رجال في منافسة وزن تحت 60 كغم وفوز منغوليا بذهبية سيدات في وزن تحت 48 كغم، وفوز أوديتي جوفريدا من إيطاليا بذهبية وزن 52 كغم.

نتائج البطولة

ومن نتائج المنافسة فازت موخبات «منغوليا» بأول ذهبية في البطولة على حساب دسيتريا «كوسوفو» في وزن تحت 48 كغم، بعد منافسة قوية شدت انتباه الجمهور لتقارب مستوى اللاعبتين.

وكانت المنافسات قد انطلقت بفئة البرونزية سيدات في وزن تحت 48 كغم، وخلالها فازت بالميدالية البرونزية بارتيو «الأرجنتين» على نيكلوك «صربيا»، وفازت لينان «الصين» على أورتيستا «هنغاريا».

وفي منافسات رجال وزن 60 كغم فاز كيرجيز بايف «كازخستان» بالميدالية البرونزية على فيزسترايتي جوري «بلجيكا»، كما فاز سيمتوف «كازخستان» ببرونزية على حساب لوتهاليف «أوزبكستان» في ذات الوزن.

وفي وزن 52 سيدات فازت الإيطالية أوديتي بالميدالية الذهبية على حساب ماجليندا كليمندي بالانسحاب نتيجة الإصابة، وفازت البريطانية جلسي قايلز بميدالية برونزية في وزن تحت 52.

ونال البيلاروسي ديزمتري شرشان برونزية وزن تحت 66 بعد تغلبه على الإسباني مارتن البرتو، فيما نال ذهبية وزن تحت 66 كغم الجورجي مارجفيلاش بعد فوزه على الكازخستاني ايرلاند كزانوف.

وعقب نهاية المنافسات في الأوزان المختلفة تم تتويج الفائزين بالميداليات الملونة بمشاركة محمد بن ثعلوب، وعبد الله سعيد النيادي، والمجري فايزر، وتتواصل البطولة اليوم قبل أن تختتم غداً الاثنين.

مغادرة

غادر 4 من لاعبي منتخبنا الوطني، البطولة من مرحلة التصفيات بسبب عدم الخبرة، في الجولة الافتتاحية من المنافسات، حيث خسرت اللاعبة الصاعدة ميثاء النيادي أمام بطلة هونغ كونغ بوسوم ليونيغ، وخسر أحمد النقبي في وزن تحت 60 كغم أمام الأوزبكي باراتوف، وغادر أحمد الحوسني لمصلحة الإيرلندي ناثون في وزن تحت 60 كغم، وخسر اللاعب مصبح الشامسي أمام بطل طاجيكستان باير، فيما تحولت الآمال إلى خليفة الحوسني الذي يشارك اليوم في وزن تحت 73 كغم، بعد أن تأهل للدور الثاني بالقرعة ليقابل الفائز من مباراة الأردني يونس إسلام والأستوني أوسكار، ويواجه لاعبنا فيكتور اليوم مع الألماني لوكاس وفي قائمة المشاركة لاعبنا توما في وزن 81 كغم، ومهيل في وزن تحت 90 كغم، وإيفان في وزن تحت 100 كغم.

62

تراجع عدد الدول المشاركة في البطولة من 64 إلى 62، بعد اعتذار النيجر ومدغشقر في اللحظات الأخيرة ليصبح عدد اللاعبين 348 لاعباً.