بطولة عام زايد للجودو على خط الانطلاق

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة عام زايد غراند سلام للجودو لعام 2018، جاهزيتها لانطلاقة الحدث الرياضي الكبير غداً، الذي يستمر حتى الاثنين المقبل، والمقامة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشهد منافساتها صالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 64 دولة و372 لاعباً ولاعبة من المستويات المتقدمة في مجال اللعبة، وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة العليا، تقريراً شاملاً لكافة الترتيبات التي تمت لاستقبال الأشقاء والأصدقاء ضيوف البلاد، وذلك عقب الاجتماع المطول الذي عقده مع لجنة المتابعة، بحضور ناصر التميمي أمين السر العام مدير البطولة، حيث اطلع على الخطوات التي تمت من خلال جهود كافة اللجان الفرعية المنبثقة حتى تظهر البطولة في أبهى حلة لها.

دعم القيادة

وتوجّه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهما ودورهما الريادي في تحقيق التنمية الرياضية، بما يواكب مسيرة الإنجازات التنموية التي تعاصرها الدولة، وأشاد العواني بالرعاية الكريمة والدعم المباشر الذي يقدمه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لبطولة عام زايد غراند سلام للجودو بنسختها العاشرة على التوالي، التي أصبحت، بفضل هذا الدعم، واحدة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في أجندة أبوظبي الطامحة لاستدامة رؤيتها كعاصمة عالمية للرياضة.اهتمام كبير

وأكد العواني أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يولي اهتماماً كبيراً لدعم التفاعل الرياضي العالمي في أبوظبي بتنوع رياضاته، بما يسهم في إثراء الحركة الرياضية بتجارب عالمية مهمة في مسيرة خططنا وبرامجنا التطويرية، وقال: نشيد بالخطط الكبيرة والجهود المتواصلة لاتحاد المصارعة والجودو، برئاسة الأخ محمد بن ثعلوب الدرعي، وانعكاس العمل الدؤوب في تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى الفئات السنية والمنتخب الأول، كما نشيد بثقة الاتحاد الدولي للعبة، التي عززت المكانة المرموقة للإمارات عالميا.

تسخير الإمكانات

وأكد العواني أن مجلس أبوظبي الرياضي سيواصل دعمه المستمر لبطولة عام زايد غراند سلام للجودو بكافة الجوانب، وتسخير جميع الإمكانات لتقديم نسخة استثنائية بالتنسيق مع اتحاد اللعبة، متمنياً لنجوم وأبطال منتخب الإمارات النجاح والتوفيق في مهمتهم العالمية، داعياً لبذل أقصى العطاءات والجهود من أجل رفع علم الإمارات عالياً في البطولة والبطولات الأخرى.

وصول

شهد يوم أمس، بدء وصول المنتخبات المشاركة في البطولة من مختلف القارات، فيما يصل المجري ماريوس فيرز رئيس الاتحاد الدولي والوفد المرافق يوم غد، بجانب وصول نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، الكويتي عبيد العنزي، وعدد من رؤساء الاتحادات الشقيقة والصديقة.