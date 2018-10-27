بطولة عام زايد غراند سلام للجودو تبدأ اليوم

المصدر: أبوظبي -البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم بطولة عام زايد غراند سلام للجودو في النسخة العاشرة، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية أبوظبي، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتختتم الاثنين بمشاركة 372 لاعبا ولاعبة من 64 دولة يمثلون مختلف قارات العالم الذين يجتمعون في الحدث العالمي سنويا، بعاصمة الرياضية العالمية أبوظبي، وتشهد النسخة العاشرة منافسة أبرز نجوم اللعبة على ميداليات الأوزان المختلفة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 154 ألف دولار.

وتقام تصفيات البطولة في الفترة الصباحية بخروج الخاسر من حلبة المنافسة وفي الفترة المسائية تقام مرحلة النهائيات مع التتويج على مدار أيام البطولة الثلاثة.

اكتمال الترتيبات

واكتملت الترتيبات في صالة مبادلة آرينا بعد عمل متواصل أستمر أكبر من 40 ساعة لاستقبال الحدث المهم، بإشراف عضو اللجنة ولاعب الجودو السابق سلطان الكتبي وزميله اللاعب المخضرم خليفة القبيسي، وذلك بتحديث الإضاءة مع تركيزها بمنطقة اللعب، وتوصيل أجهزة الحاسوب التي تسهم في نجاح البطولة، وإعداد شاشات عرض لقطات المباريات مباشرة ونقل مراسم التتويج ونتائج المباريات واكتست الصالة حلة زاهية، بما يتناسب واستضافة البطولة التي تقام في 5 مدن كبرى أخرى بجانب العاصمة أبوظبي وهي باريس وباكو وطوكيو وموسكو، وتتميز نسخة أبوظبي دائماً بالإبهار من حيث التنظيم، كما تشهد دائماً إقبالاً كبيراً من عشاق فنون الألعاب القتالية.

ترحيب بالضيوف

من جانبه جدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ترحيبه بالمنتخبات المشاركة في بطولة عام زايد الاحتفالية متمنيا للأشقاء والأصدقاء طيب الإقامة في بلدهم الثاني، مؤكدا ان الترتيب لاحتضان البطولة تطلب جهدا كبيرا في الفترة الماضية، شاكرا كل من بذل الجهد حتى تواصل أبوظبي نجاحها في استقبال الحدث كما ظل يحدث على مدار السنوات الماضية، والتي ظل التنظيم يحظى فيها بإشادات عالمية، وتمنى محمد ثعلوب أن تحقق البطولة نجاحا باهرا يسهم في ارتفاع مستوى اللعبة عالميا. وحث محمد بن ثعلوب الدرعي منتخبنا الوطني الذي عاد من معسكر إسبانيا الإعدادي أول من أمس، بضرورة بذل كل الجهد من أجل بلوغ منصة التتويج في مختلف الأوزان.

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ويشارك منتخبنا في البطولة بعدد 9 من الأبطال، بقيادة أحمد النقبي الذي يشارك في وزن تحت 60 كغ، مصبح الشامسي في وزن تحت 66 كغم، أحمد الحوسني في وزن 66 كغم، خليفة الحوسني في وزن تحت 73 كغم، فيكتور في وزن تحت 73 كغم، توما في وزن تحت 90 كغم، ميهيل في وزن فوق 90 كغم، وايفان في وزن تحت 100 كغم، إضافة إلى اللاعبة ميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كغم.

يوم الصداقة والتسامح

ينظم الاتحاد الدولي للجودو غداً احتفالا كبيرا على هامش البطولة لإقامة الاحتفال العالمي السنوي بيوم الصداقة والتسامح والمقرر له سنويا 28 أكتوبر، والذي يتزامن مع استضافة أبوظبي للبطولة ويتم خلاله تكريم أبرز الشخصيات التي ساهمت في اتساع قاعدة اللعبة على مستوى العالم بدرع المحبة والسلام، وذلك بحضور الوفود المشاركة في البطولة، ويشهد الاحتفال السنوي تكريم محمد بن ثعلوب الدرعي تثمينا للدور المهم الذي يقوم به في نشر اللعبة ودعم الجودو في المنطقة والشرق الأوسط، وأعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو اختياره سفيرا فوق العادة للاتحاد الدولي تقديرا لعطائه.