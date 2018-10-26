قرعة «عام زايد غراند سلام» للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تجرى اليوم في أبوظبي قرعة بطولة عام زايد غراند سلام للجودو التي تستضيفها دولة الإمارات للمرة العاشرة على التوالي، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بمشاركة 372 لاعباً ولاعبة من 64 دولة من مختلف دول العالم، والتي تنطلق منافساتها التمهيدية صباح يوم غد السبت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بإقامة منافسات قوية في 5 أوزان يومياً للرجال والسيدات، وتفتتح البطولة بالتصفيات التمهيدية في كل وزن بالفترة الصباحية وستكون المنافسات النهائية والتتويج في الفترة المسائية، وقد وصلت أغلب الوفود المشاركة أمس، بينما يكتمل وصولها اليوم، فيما وصلت بعثة منتخبنا المشارك في البطولة من معسكر أسبانيا أمس.

ترحيب

وتدشن منافسات الدور التمهيدي صباح يوم غد، وتتواصل المباريات في الفترة المسائية التي تبدأ في الخامسة مساء في اليوم نفسه بحضور راعي حفل الافتتاح وبدون أي مراسم احتفالية، كما جرت العادة في بطولات اتحاد الجودو العالمية، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب، وتشمل فئة الرجال 7 أوزان هي تحت 100، 90، 81، 73، 66، 60، كغم وفوق وزن 100 كغم، أما منافسات السيدات، ففي أوزان 78، 70، 63، 57، 48، كجم، وفوق 78 كغم، وتكتسب بطولة عام زايد غراند سلام الحالية أهمية خاصة، باعتبارها تقام ضمن بطولات نهاية موسم الجودو الحالي لبطولات الاتحاد الدولي 2018.

ترتيبات

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن كل الترتيبات المتعلقة بالحدث جاهزة، وتنتظر فقط انطلاقة منافسات الدور التمهيدي غداً بالصالة الرئيسية التي تم إعدادها وفقاً لمواصفات الاتحاد الدولي للجودو، مشيراً إلى الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وكل الشركاء، وجهود اللجان والمتطوعين التي أسهمت في إنجاز كافة متطلبات النجاح بوقت مبكر.

مستويات

وقال بن ثعلوب: نتوقع مستويات فنية عالية، وقد استعد منتخبنا بشكل جيد من خلال مشاركاته الخارجية في مختلف البطولات والمعسكرات الخارجية، وكلنا ثقة في اللاعبين المشاركين في بلوغ منصة التتويج مجدداً هذا العام، ونحن سعداء بأن العاصمة أبوظبي تستضيفها للمرة العاشرة على التوالي من خلال بطولات الغراند بري ثم بطولات الغراند سلام بعد ترقية البطولة وهي الأعلى تصنيفاً، والفرق بين البطولتين أن الفائز في الأولى يمنح 300 نقطة، بينما ينال 500 نقطة في الغراند سلام في التصنيف المؤهل إلى الأولمبياد.