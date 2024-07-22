أوباما يشيد بقرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي ويحذّر من "آفاق مجهولة"
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أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وقال إن الخطوة تشكل دليلا على "حبّ البلاد"، لكنه حذّر من "آفاق مجهولة" في المسار نحو استحقاق الخامس من نوفمبر.
وجاء في بيان لأوباما أن بايدن "لديه كل الحق" في الترشح لولاية ثانية، مشيدا بسجل الأخير وواصفا إياه بأنه "وطني من أعلى مستوى". لكن الرئيس الأسبق حذّر من "آفاق مجهولة في الأيام المقبلة" معربا في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على "وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز".
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