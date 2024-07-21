تفاصيل اللحظة الحاسمة في أمريكا.. بايدن يغير رأيه فجأة في السباق الرئاسي

المصدر: وكالات

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انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق انتخابات 2024 للرئاسة يوم الأحد، منهيا محاولته لإعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع دونالد ترامب أثارت شكوكا حول أهليته للمنصب قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات.

ويأتي القرار بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 يونيو، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، وغالبًا ما أعطى إجابات لا معنى لها وفشل في كشف أكاذيب الرئيس السابق العديدة.

وذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد أنه سينسحب منه.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته: "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم: أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه".

وقرر الرئيس الأمريكي بايدن، الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".

وبحسب بيان نشره على صفحته على منصة إكس، جاء الإعلان بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته، حيث أعرب بايدن عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الأمة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية.

وأشار بايدن إلى أن قراره جاء في مصلحة حزبه والبلد، مؤكدًا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.

وأعرب بايدن عن امتنانه العميق لجميع الذين عملوا على إعادة انتخابه، وقدم شكره الخاص لنائبة الرئيس كامالا هاريس على شراكتها الاستثنائية في العمل.

واختتم بايدن بيانه قائلاً: "لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله عندما نعمل معًا. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية."

وأنهى بايدن محاولته لخوض انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض سنوات أخرى في المنصب.

ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، لشبكة "سي.إن.إن"، بأنه يعتقد أن هزيمة كاملا هاريس ستكون أسهل من هزيمة جو بايدن.

وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة عانت كثيرا بسبب إدارة بايدن فهو لا يستحق الترشح لولاية ثانية".

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