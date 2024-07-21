أول تعليق من الكرملين بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي

المصدر: وكالات

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أعلن الكرملين الأحد أنه يراقب التطورات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي لعام 2024، مضيفا أن "الكثير يمكن أن يتغير" في هذه الأثناء.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع "لايف.رو" الإخباري "لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات. وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها. علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا".

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