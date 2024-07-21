ترامب : بايدن لم يكن مؤهلاً لأن يكون مرشحاً ولا رئيساً

المصدر: وكالات

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قال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الأحد إن جو بايدن "لم يكن مؤهلا لأي يكون مرشحا" و"بالتأكيد غير مناسب للخدمة" بعد إعلان الرئيس الأمريكي انسحابه من السباق الانتخابي.

وأورد ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال بعيد إعلان الرئيس، أن "جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة - ولم يكن كذلك أبدا... سنعاني كثيرا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

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