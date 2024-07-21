بيل وهيلاري كلينتون يشيدان ببايدن ويعلنان دعمهما لترشيح كامالا هاريس

المصدر: وكالات

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أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وأعلنا دعمهما ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة.

وأثنى كلينتون وزوجته في بيان مشترك على "مسيرة الخدمة الاستثنائية" لبايدن وقالا إنهما "يتشرفان" بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديموقراطية "وسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمها". وأضافا "لا شيء جعلنا أكثر قلقا على بلادنا من التهديد الذي تشكله ولاية ثانية لترامب. لقد وعد بأن يكون ديكتاتورا من اليوم الأول".



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