أمريكا تتوقع تكثيف العملية البرية الإسرائيلية في غزة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر تقرير إعلامي أمريكي أن الحكومة الأمريكية تتوقع أن تدخل الحملة الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، مرحلة جديدة، في الأيام المقبلة.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول حكومي بارز في واشنطن قوله يوم "الجمعة" بالتوقيت المحلى إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتوقع تقليصا في الغارات الجوية و"تركيزا تكتيكيا أكبر في الحملة البرية."

وأضاف المسؤول أن الهدف سيكون على الأرجح تطهير الشبكة الضخمة من مجمعات الأنفاق تحت الأرض، التي تعمل منها حماس.

وتابع المسؤول أنه مع استمرار تدفق المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، تتوقع الحكومة الأمريكية "تراجعا عما شهدناه، فيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية الضخمة".

يشار إلى أنه منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، من قبل حماس، التي تحكم قطاع غزة، تقول إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 12 ألف هدف، في المنطقة الساحلية. وفي غضون ذلك، تتقدم القوات البرية أيضا ضد عناصر حماس وأهداف عسكرية هناك.

وأعلنت إسرائيل عن خططها للقضاء على حماس، بعد أن شن مقاتلوها حملة وحشية، عبر بلدات إسرائيلية، تتاخم غزة، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 249 آخرين كرهائن.

وبعد ذلك، شنت إسرائيل قصفا جويا مكثفا على القطاع الساحلي وكثفت حملتها البرية.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف سبب استهدافه سيارة إسعاف

هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على غزة

وزارة الصحة في غزة تعلن عدد القتلى في قصف اسرائيلي لسيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء

إيطاليا "مستعدة" لعلاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتها

وزارة الصحة في غزة : 20 قتيلاً في قصف مدرسة في شمال غزة

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يكشف آخر المستجدات بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة

ماينس الألماني ينهي عقد أنور الغازي بسبب منشورات دعماً لغزة

وزارة الصحة في غزة : 20 قتيلا في قصف مدرسة في شمال غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز