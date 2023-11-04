 مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يكشف آخر المستجدات بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة 

المصدر: وكالات

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودا مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة ولكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك "اتصالاً غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

وأوضح أن أي مسعى لإخراج نحو 200 رهينة يتطلب وقفاً كبيراً في العمليات القتالية.

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