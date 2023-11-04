ماينس الألماني ينهي عقد أنور الغازي بسبب منشورات دعماً لغزة

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أنهى نادي ماينس الألماني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الهولندي أنور الغازي، في أعقاب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرب حماس وإسرائيل.

وردا على إعلان ماينس إنهاء عقده يوم الجمعة، كتب الغازي:"خسارة مصدر رزقي لا شيء عندما يقارن بالجحيم الذي يتعرض له الأبرياء والضعفاء في غزة".

جاء إعلان ماينس بعد يومين من اعتراض الغازي على رواية النادي للأحداث عندما رفع توقيفه السابق له.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في مدينة كوبلنس يجرون تحقيقا أيضا.

وكان ماينس قد أوقف الغازي في 17 أكتوبر، قائلا إنه كان قد اصدر منشورا ثم حذفه بشأن الحرب اعتبره النادي "غير مقبول".

يوم الاثنين، قال النادي إنه تم رفع توقيفه، وإنه سيتلقى توبيخا فقط.

وذكر النادي أن ذلك جاء عقب محادثات مع الإدارة وأن الغازي "يأسف لنشر التغريدة، كما يشعر بالندم بشأن تأثيرها السلبي".

وأضاف النادي أن اللاعب "ذكر أنه لم يشكك في حق إسرائيل في الوجود".

ومع ذلك، أشار الغازي في منشور آخر يوم الأربعاء، إلى أن النادي أصدر بيانه دون إذنه.

وكتب اللاعب "لست آسفا، وليس لدي أي ندم على موقفي. لا أنأى بنفسي عما قلته وأنا أقف اليوم وحتى آخر نفس في حياتي إلى جانب الإنسانية والمظلومين".

وانضم الغازي ( 28 عاما) الذي لعب في السابق في أندية أيندهوفن وأستون فيلا وإيفرتون، إلى ماينس في صفقة انتقال حر في سبتمبر.

وشارك في ثلاث مباريات كبديل في الفريق الذي يحل الأخير في الدوري الألماني.

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