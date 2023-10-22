إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وتقصف مخيم جنين وأمريكا تطالب بدخول المزيد من المساعدات للقطاع

المصدر: رويترز

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قصفت إسرائيل جنوب قطاع غزة بضربات جوية في وقت مبكر اليوم الأحد وقالت إنها ستكثف هجماتها في شمال القطاع، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بإيصال المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين ينفد لديهم الغذاء والماء والأدوية والوقود.

خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت أن إسرائيل قصفت أيضا مدينة رفح الجنوبية.

قصف مخيم جنين

وقال مسعفون فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت أيضا مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه قصف طريقا أسفل مسجد في جنين.

وجاءت الغارات الليلية بعد ساعات من دعوة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري سكان غزة إلى التحرك جنوبا حتى لا يتعرضوا لأي أذى.

وقال هاجاري في إفادة للصحفيين الإسرائيليين أمس السبت موجها كلامه لسكان غزة "من أجل سلامتكم تحركوا جنوبا. سنواصل الهجوم في منطقة مدينة غزة ونزيد الهجمات".

أول قافلة مساعدات إنسانية

واستقبل قطاع غزة أمس السبت أول قافلة مساعدات إنسانية يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب. وقالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.

لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن حجم البضائع التي دخلت أمس السبت يعادل حوالي 4 بالمئة من المتوسط اليومي للواردات التي كانت تدخل غزة قبل الأزمة، ولا يمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب بعد 13 يوما من حصار القطاع الذي يعيش فيه 2.3 مليون شخص.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصول المساعدات بعد أيام من المفاوضات المكثفة وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان دخول المزيد من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي.

وقال بايدن في بيان: "سنواصل العمل مع جميع الأطراف".

وبدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة (حماس) على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1400 شخص في هجوم أحدث صدمة في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية ردا على ذلك أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 4385 فلسطينيا، من بينهم مئات الأطفال بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليون من سكان القطاع.

وحشدت إسرائيل الدبابات والقوات بالقرب من السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادا لغزو بري مزمع بهدف القضاء على حماس.

وفي مقطع فيديو وزعه الجيش الإسرائيلي أمس، قال رئيس الأركان اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي للقوات "سندخل قطاع غزة... لتدمير مسلحي حماس والبنية التحتية لحماس وسنضع في اعتبارنا الصور التي حدثت يوم السبت قبل أسبوعين والأشخاص الذين سقطوا في ذلك اليوم".

وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي أمس السبت، قيام القوات الإسرائيلية بتدريبات بالذخيرة الحية "استعدادا للمرحلة المقبلة من الحرب".

وقالت حماس إنها أطلقت صواريخ باتجاه تل أبيب أمس ردا على غارات جوية إسرائيلية قالت وزارة الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه وسط تزايد المخاوف الدولية من احتمال اتساع الصراع إلى حرب إقليمية، حذر الوزير بلينكن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال من أن الشعب اللبناني سيتأثر إذا انجذبت بلاده إلى الصراع.

وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت أهدافا لحزب الله في لبنان أمس السبت وإن أحد جنودها أصيب بصاروخ مضاد للدبابات في قتال عبر الحدود قال "حزب الله " إنه أسفر عن مقتل ستة من مقاتليه؟

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