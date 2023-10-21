المصدر: أ ف ب

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم السبت إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين "لأسباب إنسانية" لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان مقتضب أن الكتائب أبلغت قطر أمس الجمعة بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.

وجاء في البيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك... ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل... إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

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حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية

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